韓國瑜：期盼台灣與巴西雙邊友誼持續鞏固深化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北21日電）立法院長韓國瑜今天接見「巴西聯邦眾議院友台小組訪問團」一行時表示，這是他上任以來，接待第1個來自拉丁美洲的訪團，期盼台灣與巴西雙邊友誼持續鞏固深化。

訪問團一行由巴西聯邦眾議院友台小組主席阿瑪拉（Geraldo Junio do AMARAL，另譯：艾莫瑞）率領，到立法院拜訪韓國瑜，民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委馬文君、民眾黨立委吳春城、外交部次長陳立國等人在場。

韓國瑜先向訪賓表達竭誠歡迎，接著指出巴西幅員遼闊、物產豐饒、文化底蘊豐富、足球聞名，是上帝在地球上偏愛的樂土之一，令人十分嚮往，台灣人民與巴西人一樣也熱情友善，期盼台巴雙邊友誼更加鞏固深化。

阿瑪拉提到，此次來台親眼見證了台灣經濟高度發展，人民自由的程度超乎想像，深感台灣各領域的發展經驗均值得巴西借鏡學習。

阿瑪拉表示，2023年巴西眾議院正式成立友台小組，成員迄已達212人，占眾議院席次近半數，且持續有議員加入中，未來將持續在巴西國會，盡力維護及深化與台灣的友好關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

會面過程中，韓國瑜感謝阿瑪拉對台灣的堅定友誼和支持，也希望阿瑪拉能向巴西國會及人民說明台灣的魅力，將台灣當作巴西的真正好朋友。

韓國瑜晚間在臉書發文談及，今天接見巴西聯邦眾議院友台小組訪問團，這是他上任以來，第1個來自拉丁美洲的訪團；期盼阿瑪拉此行來台，能體會發現更多台灣的友善與美好，並希望兩國在教育、科技以及兩性平權領域加強交流，未來持續捍衛民主與人權等普世價值，共同支持台海和平穩定，並促進巴西與台灣雙邊關係的持續深化與廣化。（編輯：張若瑤）1130321