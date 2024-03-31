前官員3建議給賴清德 民眾用放大鏡檢視醫療政策

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（中央社記者葉素萍台北31日電）準總統賴清德推動「健康台灣」論壇，台中榮民總醫院場次今天登場。前衛福部次長、醫策會副董事長蔡森田出席並提3建議，他說，賴清德身為首位醫師總統，積極推動健康論壇相信所有醫事人員和民眾都會用放大鏡來檢視醫療政策。

賴清德推動「健康台灣」論壇，高雄、花蓮場、彰化基督教醫院、台中榮民總醫院陸續登場。

蔡森田出席中榮場健康論壇，會中深入探討醫事人員薪資結構及醫療環境升級等議題。蔡森田肯定健康論壇「相當全方位」，包括不同年齡層、群眾及面向，都是論壇討論範圍，希望論壇經過大家意見之後，可以讓新政府作為施政的參考。透過跨部會、公私立醫院共同努力，推動台灣醫療環境與醫事人員權益提升。

蔡森田認為，台灣醫療服務深受人民肯定，致力讓民眾得到更好的醫療照護，也是各醫療院所從業人員的一致目標。每當醫策會辦品質提升活動時，參加的醫療院所都非常踴躍，大家都想盡辦法要讓民眾得到更好的就醫環境，這是醫事人員的「榮譽感」。

他也提出3建議，以提升醫療照護環境。第一，落實分級醫療，串接地方診所、區域醫院到大型醫院資源鏈，讓民眾在其中能夠充分諮詢，前往適當場所就醫。第2，續推健保雲端系統，減少短期內重複進行非必要檢查及用藥衍生的醫療資源浪費。第3，落實「家庭醫師制度」，讓每一個民眾都有一個醫師好朋友，面對病痛時能夠先徵詢專業意見。

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談及賴清德提出「健康台灣」國政願景，蔡森田說，早在大選之前，他就受賴清德恩師、前成大醫院院長陳志鴻之邀，投入「健康台灣」政策討論。蔡森田肯定健康台灣論壇，區域從北、中、南、東到偏鄉或離島；年齡層從新生兒、中壯年到長者；族群則包括幼童、婦女、原民等，面向則有智慧醫療、營養醫學、心理健康等，是「相當全方位的論壇」。

蔡森田說，「很高興國人選擇了賴總統」，賴清德身為首位醫師總統，積極推動健康論壇，相信所有醫事人員和民眾都會用放大鏡來檢視這些醫療政策、願景有沒有亮眼之處；與會專家學者也期盼，論壇提出的各項建議，經過與未來執政團隊討論，能成為福國利民的政策。（編輯：蘇志宗）1130331