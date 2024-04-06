玻利維亞向中國關懷台灣震災 外交部嚴正抗議：散播不實言論

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（中央社記者吳書緯台北6日電）外交部今天指出，玻利維亞外交部受到中國政府蠱惑，於當地時間4日在其官方社群臉書及X平台向中國關懷台灣震災；外交部對此表達強烈不滿，並嚴正抗議玻國政府扈從中國威權政府在國際間散播貶低台灣主權的不實言論。

外交部今天發布「外交部正告玻利維亞政府向中國關懷台灣震災是嚴重錯誤」新聞稿。

外交部表示，此一事件更再次凸顯中國利用台灣震災在國際上進行認知作戰的無恥行徑，中國對台灣只有政治算計，毫無善意的威權本質，外交部對中國政府無恥作為予以譴責。

外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；只有台灣的民選政府，才能在國際上代表台灣2350萬人民；中華人民共和國從未統治台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分，這是國際公認的客觀事實和台海現狀。

外交部指出，地震發生至今，已經有超過100個國家及國際組織主動向中華民國政府及人民表達關心並願提供協助，外交部高度遺憾玻利維亞政府不能辨明真正應該關懷的對象，呼籲玻國政府增進對於事實的認識，切勿一昧扈從中國不實謬論。（編輯：郭無患）1130406