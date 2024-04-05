台灣拒中國救災 學者：北京援助有條件非真善意

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電）花蓮3日發生強震釀死傷，陸委會以沒有需求迅速回絕中國援助。學者分析，北京的援助一向帶有條件，並非真正的善意；中國不願放棄使用武力威脅來擴大對台控制，台灣民眾對中國的意圖自然高度存疑。

美國「時代雜誌」（TIME）今天報導，台灣政府迄今未評估花蓮地震災後重建所需投入的資金，但是25年前921大地震後的復原作業費用近100億美元（約新台幣3203億元）。

921大地震後，台灣拒絕中國援助；這次北京再次表達救災意願，台灣迅速回絕。

國立政治大學創新國際學院政治學助理教授南樂（Lev Nachman）對「時代雜誌」說，中國提供援助，台灣之所以「快速識破」，是因為「這不是真正的善意，因為你（台灣）在衝突中不斷受到威脅」。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日說，大陸有關方面高度關切，向受災的台灣同胞表示誠摯慰問，將密切關注災情和後續情況，願提供救災協助。大陸委員會（陸委會）感謝之餘表示，這次地震「沒有需要陸方協助救災的需求」。

專家分析，台灣之所以迅速拒絕，或許是因為對中國在921大地震時期處理的方式仍有不滿。當年，台灣指北京試圖監督救援工作的行為「極度不恰當」。中國也阻礙聯合國提供台灣相關援助，並持續在國際舞台上施力，阻止台灣全面參與國際組織，或獲得他國政府承認。

「中國的援助一向帶有條件」，新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）說。

他指出，由於北京堅持台灣是中國的一部分，雙邊很快就會統一，且必要時將使用武力。中國推動相關說法的力道逐年強化，台灣大眾對中國的不信任感日益加深。

莊嘉穎說，共機、艦頻頻擾台，「中國不願放棄使用武力威脅來擴大對台灣的控制」。「因為這種軍事威脅，人們對（中國）的意圖高度存疑」。

總統當選人賴清德在1月9日的選前國際記者會表示，台灣永遠樂意在對等、尊嚴的基礎上，敞開大門與北京進行交流合作，增進兩岸人民的福祉。同時他說，「對和平有理想，但沒有幻想」。

南樂認為，中國可能已經料到台灣的反應。北京在提出幾乎會被拒絕的提議時，「實際上並不是在釋出善意，而是設下陷阱讓台灣難堪，本質上而言…然後（中國）就能說台灣拒絕善意」。

另有觀察人士形容，兩岸在援助問題上的一來一往是種干擾。彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）近日寫道，「未來幾天，台灣的重心必須放在人民福祉上。如果中國真心要幫，那就應該避免干擾台北」。

台灣對中國援助的回覆，與對日本類似提議的反應有顯著差別。日本首相岸田文雄透過社群平台X提到台灣過去在日本地震時伸援，「現在，我們的海島鄰居面臨困境，日本願協助台灣任何必要的支援」。

賴清德回應，首相的慰問溫暖了台灣的心，也象徵了台灣與日本間的強烈羈絆，「未來也讓我們相互幫助，攜手共同跨越難關」。

花蓮發生芮氏規模7.2地震，建物倒塌，道路及基礎設施受損。最新數據顯示，這場25年來最嚴重的地震造成10死及1099傷。（編輯：馮昭）1130405