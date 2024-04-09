持有兒少性影像 黃捷提案加重可罰百萬

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（中央社記者林敬殷台北9日電）藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，引發大眾撻伐。民進黨立委黃捷今天已提出修法版本，無正當理由持有兒童或少年之性影像，除原條文處1年以下有期徒刑、拘役外，罰金提高為「得併科新台幣3萬以上100萬元以下罰金」。

有關兒童及少年性剝削防制條例部分，黃捷針對第36條、第39條及第51條提出修法。

黃捷在提案說明指出，有鑒於兒少性剝削影像重製、散布及持有案例不斷增加，為減少兒少性剝削影像透過網路下載進而傳播，增訂重製的行為樣態；為提高嚇阻效果，提高持有兒少性剝削影像的刑度，經判決有罪確定者，增加身心治療、輔導或教育，必要時得延長。

在第36條部分，現行條文僅規範拍攝及製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。黃捷的提案增訂「重製」，並提高罰則為200萬元。

在第39條部分，現行條文為無正當理由持有兒童或少年之性影像，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以上30萬元以下罰金。黃捷提案於有期徒刑後，改為「得併科新台幣3萬以上100萬元以下罰金。」

在第51條部分，犯持有兒少性剝削影像之罪並經判刑有罪或緩起訴處分確定者，現行條文規定，直轄市、縣（市）主管機關，應對其實施4小時以上50小時以下之輔導教育，黃捷提案增訂「或72小時之身心治療」，且「經評估認有繼續執行之必要者得延長之」。此外，還增訂「有關輔導教育及身心治療之內容、程序、期間及其他事項，由中央主管機關定之。」

針對非法性私密影像外流問題日益嚴重，黃捷則針對刑法增訂第319條之7，提案內容指出，「無正當理由持有第319條之1第1項、第319條之2第1項、第319條之3第1項攝錄內容者，處1年以下有期徒刑，得併科新台幣3萬元以上30萬元以下罰金。」

黃捷在提案說明中指出，據衛福部統計，有68%受害人的性私密影像遭不確定關係的不明人士上傳，顯見網路已使數位性暴力傳播速度及廣度增加，對被害者身心影響甚鉅，遂提案增訂罰則。

第319條之1第1項，即未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者；第319條之2第1項，即以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法，以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像，或使其本人攝錄者；第319條之3第1項，即未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀賞其性影像者。（編輯：翟思嘉）1130409