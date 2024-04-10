賴副總統拚健康台灣 盼重粒子癌症治療有貢獻

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（中央社記者賴于榛台北10日電）副總統賴清德欲打造「健康台灣」，他今天參訪台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心時說，希望集合眾人力量打擊癌症、延長民眾生命，而重粒子癌症治療是最新治療的方式之一，盼能為民眾健康做貢獻。

總統府今天透過新聞稿指出，賴副總統上午在國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬陪同下，參訪台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心，包含觀看「重粒子癌症治療中心」建置歷程影片，以及參觀治療室、控制室及加速器室，並聽取重粒子癌症治療方式。

賴副總統致詞時表示，過去榮民總醫院以照顧榮民為主，但幾10年來，在大家全心全力投入下，榮總已成全台人民健康的守護神，相關努力社會都看得見，尤其榮總在疫情期間站在第一線收治病人，也在最關鍵的時刻接受重症轉診，他要特別感謝並肯定榮總全體人員的努力，醫護人員就是守護民眾健康的戰士，大家都值得配戴一枚勳章，「榮民總醫院是台灣之光」。

他說，身為醫界的一份子，又是政治人物，過去在立法院、在行政單位時都積極謀取人民的健康與福祉，期盼未來擔任總統，可以對台灣民眾的健康做出貢獻。

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「國人平均餘命已經延長到超過80歲，但不健康年數也超過8年」，賴副總統表示，民眾平均生命有10%的時間是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅或是生活需要照料，因此期盼榮總未來能加入「健康台灣」的行列，讓民眾更健康、活得更久。

賴副總統表示，自民國70幾年開始，癌症就是台灣的10大死因之首，他競選總統期間因此提出「百億癌症新藥基金」，希望集合大家的力量打擊癌症、延長國人生命，妥善治療癌症病人，重粒子癌症治療是最新的方式，期盼大家共同為民眾的健康做出進一步貢獻。（編輯：翟思嘉）1120410