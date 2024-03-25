退輔會舉辦法會 超渡隨政府來台亡故榮民安享極樂

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（中央社記者吳書緯新北25日電）退輔會今天在台北榮家榮靈堂，舉行法會超渡隨政府來台的榮民先烈；參與法會的國防部副部長柏鴻輝表示，6月16日是黃埔建軍百年，馮世寬接任退輔會主委後，將退輔會與國防部拉在一起，血濃於水的精神，讓黃埔代代相傳。

退輔會連續3天於台北榮家榮靈堂，隆重舉辦「隨政府來台歷年先烈榮靈啟建封禪安神法懺大法會」，今天進入第3天儀式，由馮世寬主持，敬邀三清山靈修道院主法，法會除超渡歷年先烈榮靈安享極樂，並替全國百姓祈福；柏鴻輝、總統府戰略顧問熊厚基上將等軍方將領出席。

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柏鴻輝致詞表示，今年6月16日是黃埔建軍、建校百年，國軍官兵從抗戰、剿匪到隨政府播遷來台，參與八二三砲戰等戰役，台灣的繁榮進步安定，所有的榮民功不可沒；曾擔任國防部長的馮世寬接任退輔會主委後，將國防部與退輔會拉在一起，血濃於水的精神，「讓我們黃埔代代相傳，承先啟後」。

退輔會指出，希望透過這次的法會，以至高無上的福澤綿延，向曾經救國救民的榮民先烈致敬，讓歷年先烈榮靈在人身圓滿後，可以安享極樂，精神永遠留在國家歷史裡。（編輯：翟思嘉）1130325