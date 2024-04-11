接見美國智庫 蕭美琴：兩岸對話有助降低風險誤判

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（中央社記者葉素萍台北11日電）副總統當選人蕭美琴今天接見美國智庫訪團並提到，兩岸對話有助於降低風險及誤判，總統當選人賴清德已多次表示對於兩岸對話抱持開放的態度，數度重申願意在對等、尊嚴、不設政治前提的狀況下願意與中國進行對話展開交流。

民進黨晚間發布新聞稿表示，蕭美琴今天接見美國智庫2049計畫研究所訪問團，此團由2049計畫研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）率領；民進黨代理秘書長楊懿珊、國際部副主任邱雯莉陪同出席。

蕭美琴說，很高興見到幾十年的好朋友薛瑞福率團來訪，訪團成員都是在華府長期關心台灣的重要友人，誠摯感謝訪團對她與賴清德表達的溫暖恭賀。

訪團提到，這次來訪親自見證台灣社會在遭遇重大災難展現的強大韌性。

蕭美琴回應，她過往選區花蓮的大地震令人難過，但這次地震展現台灣過去幾年許多基礎建設改善的成效與重要性。台灣處在地震帶，過去幾十年從一次次經驗學習，增強應對無預期災難韌性，政府也快速反應將災害衝擊減到最小，努力協助花蓮災民儘速恢復正常生活。

訪團詢及新政府執政優先順序挑戰；蕭美琴分享台灣當前重要議題，以及所面臨各項內外挑戰，包括扭曲的政治論述、具不良意圖的假訊息認知作戰，都在試圖分化台灣社會，破壞人民對政府信任，打擊民眾對國家的信心，這些都是相當棘手需要協力處理的問題。另外，數位安全也是台灣正不斷加強與國際合作的重要議題。

針對兩岸議題，蕭美琴表示，兩岸對話有助於降低風險及誤判，賴清德已多次表示對於兩岸對話抱持開放的態度，數度重申願意在對等、尊嚴、不設政治前提的狀況下願意與中國進行對話展開交流。

此外，訪團詢及如何更有效提升美國大眾對台灣的支持。蕭美琴表示，過去她駐美期間高度重視與美國社會公共溝通，時常親赴美國各州、大專院校及民間組織演說，希望增強美國大眾對台灣了解，進而願意支持台灣。

她說，近幾年，台灣對國際社會的貢獻及影響力被廣泛認可，期盼共同努力延續美國不分黨派支持台灣的力量，將透過展現台灣的產業優勢，強調與美國的共享價值，獲得更強健認同。（編輯：蘇龍麒）1130411