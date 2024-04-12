國民黨批新內閣「獨、老、南」 民眾黨評派系考量

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（中央社記者范正祥、郭建伸、劉冠廷台北12日電）總統當選人賴清德新任內閣人事陸續發布，國民黨立法院黨團今天批評「獨、老、南」，台獨立場鮮明，老面孔不斷，台南幫和高雄幫充斥，難以期待。民眾黨團副總召黃珊珊也質疑，新內閣並非專業導向，而是派系利益導向。

國民黨團於黨團記者室召開「賴政府又『新』、又『獨』內閣，難以期待！」記者會，黨團書記長洪孟楷、副書記長王鴻薇及許宇甄出席。

洪孟楷表示，距離520還剩1個多月的時間，新內閣新團隊名單陸續提出，但是目前看來，無論新閣揆或新閣員，令人感覺是「獨、老、南」。

他說，所謂「獨、老、南」，就是台獨立場鮮明、老面孔不斷，以及台南幫和高雄幫充斥。

洪孟楷質疑，這是否代表賴清德的意志和主張還是台獨路線的延伸，以及是否沒有真正專業人才，所以才老面孔不斷，沒有看到專業的亮點，而台南幫和高雄幫都是跟著過去民進黨地方執政長期下來的人員，這樣的新內閣團隊難以期待。

王鴻薇說，民進黨派系新潮流大量盤據新內閣重要職務，民眾期待新內閣新氣象，可是現在看起來是政治掛帥，專業擺一邊。

許宇甄表示，國家的利益應大於派系利益，希望新政府用人唯才，但從已經公布的未來新內閣成員名單，給外界的感受是了無新意，充滿派系分贓的味道。

國民黨也召開記者會，批評新內閣了無新意、用人唯親以及政治掛帥。副發言人康晉瑜指出，教育部長鄭英耀擔任中山大學校長時，大開巧門，錄取只有高中學歷、具民進黨背景的側翼焦糖哥哥，標準竟然是10萬追蹤的臉書粉絲。

康晉瑜說，準內政部長劉世芳擔任立委的時候，意識形態掛帥，令人擔憂未來擔任內政部長之後，會不會大事不管、管小事，正事不做、管意識形態。

另一位副發言人鄧凱勛表示，準法務部長鄭銘謙在北檢檢察長的任內，有民代向北檢告發鏡電視相關弊案，而告發人之一陳建平曾爆料，高層已下令此案，選前不許有任何動作。選後賴清德卻直接將鄭銘謙拔擢為準法務部長，欠人民一個明確的交代。

黃珊珊表示，近日媒體報導林佳龍的人事案，新內閣第一波公布時沒有林佳龍，後來引發民進黨內議論後，昨天林佳龍又證實接任外交部長，這顯然是民進黨內派系權力制衡結果。

黃珊珊指出，政府應告訴民眾未來的施政藍圖，但看起來新內閣並非專業導向而是派系利益導向，派系平衡比專業重要，且民進黨高官看起來是全能的，什麼單位都可以去，交通部長、外交部長都可以做。

黃珊珊表示，台灣的外交很辛苦，蔡政府任內共斷交10個國家，未來外交部有很大責任，外交部應以國家利益為主，而不是派系利益為主。（編輯：蘇志宗）1130412