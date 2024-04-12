486先生遭民眾黨中評會除名 嗆黨費1萬元還來

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（中央社記者郭建伸台北12日電）民眾黨中評會昨天將黨員「486先生」陳延昶除名、並處黨員吳靜怡停權1年。陳延昶今天表示，既然開除他這個終身黨員，就將黨費新台幣1萬元退還給他。吳靜怡則批評，民眾黨這波操作太低階。

民眾黨中評會昨天通過除名黨員「486先生」陳延昶，以及處2020不分區立委被提名人吳靜怡停權1年。民眾黨表示，黨員以不實指控侮蔑、詆毀政黨及黨內人士名譽，超出言論自由範疇，中評會一致認定2名黨員違紀明確，通過處分。

陳延昶今天透過臉書和影片表示，去年總統選舉時，柯文哲說有2億美元掮客，他為此決定提告，結果後來民眾黨就寄調查通知給他。

陳延昶說，今年初時有人跟他說，民眾黨擔心他公開號召5000人入黨，最後可能變成黨主席，因此民眾黨想辦法除掉他，但當時他認為自己是終身黨員，除非生病或死亡，不然黨員就是終身身分，頂多就是懲處他。

陳延昶表示，昨天他從媒體得知自己被開除，「整件事情很荒謬」，因為民眾黨搞錯方向；既然要開除他這個終身黨員，當初1萬元黨費就該退還給他，「柯文哲別裝死，選舉你賺了那麼多錢，1萬元還來」。

吳靜怡今天透過臉書表示，中評會根本就被當成空氣，還沒擬定裁決也還沒公告，新聞部就直接發布新聞稿，甚至刻意用不實指控侮蔑、詆毀政黨等標籤來抹黑打壓她。

吳靜怡指出，檢舉函的違紀佐證資料，連哪裡抹黑、毀謗都沒說明，她想問柯文哲，「幫忙檢舉的人難道不是濫訴？」連舉證都沒有法理常識，就急著串連網軍帶風向，是不是太低階。

吳靜怡表示，跟黨籍比較起來，言論自由當然重要，而且她有繳終身黨員1萬元黨費，若再用黨籍威脅她的言論自由，就打黨籍官司。（編輯：林淑媛）1130412