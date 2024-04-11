民眾黨中評會除名486先生 吳靜怡停權1年處分

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（中央社記者郭建伸台北11日電）民眾黨中評會今天通過除名黨員「486先生」陳延昶，以及處2020不分區立委被提名人吳靜怡停權1年。民眾黨表示，黨員以不實指控侮蔑、詆毀政黨及黨內人士名譽，超出言論自由範疇，中評會一致認定2黨員違紀明確，通過處分。

民眾黨今天透過新聞稿表示，陳延昶先前以虛妄不實且惡意人身攻擊的言詞，攻擊黨主席柯文哲，遭黨員檢舉，2023年9月7日民眾黨召開中評會，決議陳延昶違反黨紀，將陳延昶停權2年。

民眾黨指出，然而2023年10月與11月，陳延昶仍以惡意不堪的言論詆毀柯文哲與民眾黨，已屬再犯，中評會於今年3月12日通知陳延昶書面陳述意見，未獲回應。

民眾黨表示，陳延昶受停權2年裁決確定後，仍持續公開在臉書批判民眾黨候選人，依「台灣民眾黨紀律評議裁決準則」規定加重處分，予以除名。

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民眾黨指出，吳靜怡經常性於電視節目、網路社群及受訪時，以不實言論批評抹黑民眾黨與民眾黨員，中評會按規定請其陳述答辯，中評會認定其有意詆毀民眾黨名譽、獲取個人聲量之行為，經決議停權1年，若再犯，將從重量處。

民眾黨表示，黨員以不實指控侮蔑、詆毀政黨及黨內人士名譽，已超出言論自由之範疇，中評會將依規定對相關人等進行處分程序，提供裁決理由書，當事人可在裁決理由書送達次日起算30天內，依上述裁決準則向中評會提出申覆。（編輯：蘇龍麒）1130411