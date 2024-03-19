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民眾黨連江縣黨部主委曹爾凱涉性騷 中評會停權3年

2024/3/19 17:54
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（中央社記者陳俊華台北19日電）民眾黨中評會今天公告指出，曾參選2024連江縣立委失利的民眾黨連江縣黨部主委曹爾凱，因涉及不當行為，經性騷擾申訴處理委員會調查認定性騷擾成立，決議停權3年，並從3月11日生效。

台灣民眾黨中央評議委員會今天最新公告指出，曹爾凱對於有職務隸屬關係的民眾黨聘僱人員，有涉及不當行為。經民眾黨性騷擾申訴處理委員會調查結果，認定性騷擾成立，決議暫停黨內所有權利3年，並從民國113年3月11日起生效。

依民眾黨中評會的裁決理由書表示，依性騷擾防治措施及申訴、懲戒辦法規定「性騷擾行為經調查屬實者，本黨得視情節輕重，對申訴人之相對人予以處分（口頭告誡、申誡、記過、調職、降職、減薪或其他處分），若同時為黨員身分將建請中央評議委員會進行相關懲戒」。

民眾黨中評會指出，性騷擾申訴處理委員會對違紀行為的調查報告，足認違紀事實明確，衡酌違紀行為的情節，依規定決議裁決暫停曹爾凱黨內所有權利3年。

觀察民眾黨官網上，連江縣黨部主委的欄位，也已撤下主委姓名。（編輯：林興盟）1130319

#民眾黨中評會
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