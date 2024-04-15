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東華大學震災受損 盧秀燕捐半月所得盼助重建

2024/4/15 10:52
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（中央社記者蘇木春台中15日電）0403花蓮強震，國立東華大學理工學院、學生宿舍受損嚴重。台中市長盧秀燕今天表示，東華大學災後重建路艱辛，她願捐半月所得，拋磚引玉，希望幫助東華大學師生重建校園。

花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，東華大學理工學院一館D棟因地震起火燒毀，經建築師勘查判定結構受損嚴重，將採異地重建，震後全校採遠距教學至26日。

盧秀燕今天在臉書（Facebook）貼文表示，東華大學災後重建路艱辛，她願捐半月所得，拋磚引玉，希望幫助東華大學師生重建美麗的校園。

盧秀燕說，0403大地震重創東華大學，引發大火強襲理工學院，連學生宿舍、教室、辦公室都遭受嚴重的破壞，估計損失高達新台幣20億元，重建將是一條漫漫長路。

她表示，不捨學生學習、生活受到影響，邀請海內外的好朋友響應捐款，用善款加速校園重建，幫助學生早日重返校園。（編輯：謝雅竹）1130415

#東華大學
#花蓮地震
#花蓮縣
#盧秀燕
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