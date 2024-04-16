陸射劍二首次參訓 命中靶機展現優異攔截性能

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（中央社記者游凱翔台北16日電）中科院研發的陸射劍二防空系統首次參與演訓。軍事新聞通訊社今天披露陸射劍二15日於屏東九鵬地區實彈射擊的影像，並強調成功命中靶機，不僅展現官兵勤訓成果，更顯示系統優異的攔截性能。

陸軍本月執行年度飛彈精準射擊訓練，由國家中山科學研究院研發量產的「野戰防空系統」（陸射劍二飛彈），昨天於屏東九鵬基地首次參與實彈射擊訓練，並規劃射擊3枚實彈、1次追瞄，共4個拖靶。

軍事新聞通訊社報導，為驗證部隊訓練成效，陸軍113年精準飛彈射擊訓練，日前於屏東滿州地區展開，依作戰進程，透過想定誘導參演官兵執行任務。

軍聞社提到，其中「神弓操演」方面，陸軍43砲指部、21砲指部首度以「陸射劍二防空飛彈」進行實彈射擊，成功命中靶機，展現官兵勤訓成果，及系統優異攔截性能。

另外，在刺針飛彈雙聯裝、復仇者系統實彈射擊中，官兵瞄準空中靶彈及靶機後，持續追瞄鎖定，依令啟動飛彈射擊、命中目標，有效驗證官兵平時訓練成效。

陸射劍二為天劍二型飛彈衍生型，以汰換民國76年成軍、面臨壽期及消失性商源的檞樹防空飛彈與萊茲雷達系統，擔負中低層防空。

陸射劍二有效射程可達15公里，車組可於偵搜範圍執行360度搜索追蹤及監控，具備可掌握敵軍定翼機、旋翼機、無人載具和巡弋飛彈的偵測能力，亦可與現役復仇者飛彈、雙聯裝刺針飛彈整合，強化區域防空能力。（編輯：郭無患）1130416