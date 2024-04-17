行人交安設施條例三讀 賴清德：民生議題不分黨派

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（中央社記者葉素萍台北17日電）立法院昨天三讀通過行人交通安全設施條例，民進黨主席賴清德今天指出，這是新屆國會首部通過法律，這象徵在民生福祉議題，不分黨派有許多合作的空間。賴清德重申，將以人為本、強化智慧科技的使用兩大原則改善行人及交通。

立法院院會昨天三讀通過行人交通安全設施條例，這也是第11屆立法院首部三讀通過的法案，條文明定，為建設、改善、維護、管理及考核行人交通安全設施，建立以人為本、行人動線連續性及無障礙用路環境，特制定本條例。

賴清德今天在民進黨中常會表示，昨天行政院提出的「行人交通安全設施條例」正式三讀，黨團在這之中也扮演重要角色，納入許多跨黨派的意見。

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賴清德說明，這是新屆國會首部通過的法律，規範行人更安全的空間，也象徵在民生福祉的議題上，不分黨派有許多合作的空間。走的安心，不僅是所有民眾的期盼，也是最基本的權利。下了車，大家都是行人，強化人本交通的建設是造福所有人。

賴清德提到，去年選舉時，他參加行人路權遊行，承諾行人及交通改善的兩大原則，第一是以人為本，第二是強化智慧科技的使用。未來，他相信在4年新台幣400億元的預算支持下，結合跨黨派及民間團體的能量，大家可以一起達成2030年將行人意外死亡降低50%的目標。（編輯：張若瑤）1130417