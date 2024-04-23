綠委指藍白沒收委員會審查 籲公民團體一起反制

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（中央社記者王揚宇台北23日電）立法院司法及法制委員會22日排審民進黨團國會改革法案，但國民黨立委提散會動議並表決通過，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪提到，藍、白再次聯手沒收委員會逐條審查，呼籲公民團體一起反制、批判。

立法院司法及法制委會22日排審民進黨團所提立法院組織法等國會改革修法版本，藍綠持續過招，開會約一小時，國民黨立委提出散會動議。表決結果，國民黨立委挾人數優勢通過散會動議，在場的台灣民眾黨立委黃國昌則是棄權。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，對於司法及法制委員會22日開會情形，以及有報導稱，對於藍綠之間的議事規則大戰，黃國昌指其立場是冷眼旁觀等問題，回應媒體詢問。

吳思瑤說，法案都有依議事規則討論的程序，即提案說明、大體討論、逐條審查等，若沒有共識，條文就保留交付協商，立院都有相關規則，但藍、白再次聯手沒收委員會逐條審查，也推翻國會改革很重要的委員會中心主義。

吳思瑤指出，而且昨天排審的法案沒有政治爭議，這種散會動議非常廉價，社會看得很清楚，他們害怕進入實質討論過程。

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吳思瑤提到，民眾黨是關鍵少數，不管是支持國民黨或不舉手縱容國民黨，黃國昌的選擇都是殊途同歸，甘心淪為「傅隨組織」，今天也看到公督盟站出來批判藍白聯手沒收審查權，她呼籲公民團體也一起來反制、批判。

對於黃國昌指民進黨是巨嬰，吳思瑤說，民眾黨的價值與理念就是反對民進黨，民眾黨應當可以把反對民進黨列為黨綱之一，雖然黃國昌說要冷眼旁觀，但她認為進廚房就不要怕熱，而且人民投票給民眾黨立委，領薪水就要辦事，對於政策就是要勇敢表態，不應該是當旁觀者。（編輯：林興盟）1130423