監院擬約詢侯友宜查舊案 陳建仁：尊重憲政機關
2024/4/24 10:59
（中央社記者余曉涵台北24日電）監察院擬因舊案約詢新北市長侯友宜。行政院長陳建仁今天表示，尊重憲政機關的工作，這件事沒有特別追殺，這樣講是「過度解讀」。
監委高涌誠與林郁容調查35年前世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，擬約詢新北市長侯友宜。國民黨立法院黨團昨天質疑監察院約談侯友宜是政治操作；民進黨團回應，如果調查案一切合乎程序，監察院何錯之有。
對此，行政院長陳建仁今天出席公路局「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會時接受媒體聯訪表示，這件事沒有所謂的特別追殺，這樣講是過度解讀，尊重監察院調查程序跟結果。
陳建仁指出，監察院本來就是憲法規定的憲政機關，對於政府機關的所有案件都有調查責任跟義務，行政院也有很多案子受到監察院調查。
陳建仁表示，他尊重憲政機關要做好的工作。（編輯：陳政偉）1130424
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