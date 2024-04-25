新政府國安團隊 林佳龍接外長顧立雄掌國防部
2024/4/25 10:14（4/25 10:19 更新）
（中央社記者葉素萍、溫貴香台北25日電）總統當選人賴清德今天公布第6波新內閣與國安人事，外交部長吳釗燮回任國安會秘書長，總統府秘書長林佳龍接外交部長，國安會秘書長顧立雄轉任國防部長。
前屏東縣長潘孟安
接總統府秘書長，行政院副院長鄭文燦
潘孟安小檔案
- 生日：1963年8月15日
- 學歷：台灣大學國家發展研究所碩士、高雄師範大學成人教育研究所碩士
- 經歷：屏東縣長、民進黨立法院黨團書記長與幹事長、民進黨中央執行委員、立法委員、屏東縣議員、屏東縣車城鄉鄉民代表
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規劃接海基會董事長，海基會副董事長兼秘書長邱垂正
柯文哲小檔案
- 政黨：無
- 出生：48年次
- 現職：台北市長
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轉任陸委會主委，國安會諮詢委員嚴德發
邱垂正小檔案
- 生日：1965年12月10日
- 學歷：台灣師範大學政治學研究所博士、台灣大學國家發展研究所碩士、東吳大學政治系學士
- 經歷：海基會副董事長兼秘書長、財團法人臺灣智庫顧問、桃園市政府兩岸小組顧問、行政院大陸委員會副主任委員、行政院大陸委員會簡任機要秘書、立法院國會助理
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接退輔會主委，國安局長蔡明彥
嚴德發小檔案
- 生日：1952年11月14日
- 學歷：陸軍官校44期裝甲科1975年班、三軍大學陸軍學院1986年班、三軍大學戰爭學院1990年班
- 經歷：國家安全會議諮詢委員、陸軍第八軍團指揮部指揮官、國防部陸軍司令部副司令、國防部參謀本部副參謀總長、國防部參謀本部副參謀總長兼執行官、國防部軍備副部長、國防部陸軍司令部司令、國防部參謀本部參謀總長、國家安全會議秘書長、國防部長
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留任。（編輯：謝佳珍）1130425
蔡明彥小檔案
- 生日：1967年6月7日
- 學歷：英國倫敦大學戰爭研究博士、淡江大學法學碩士、東吳大學政治學學士
- 經歷：國安局長、外交部政務次長、駐歐盟兼駐比利時大使、國家安全會議副秘書長、行政院大陸委員會諮詢委員、財團法人海峽交流基金會顧問、美國國務院傅爾布萊特訪問學者
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