美學者：與其入侵台灣 中國更可能採非戰爭脅迫

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）智庫「美國企業研究所」學者卜大年與凱根撰文說，除了入侵之外，中國還有其他選項可逼迫台灣統一，包括強化現有對台混合作戰，而美國政策在嚇阻或打擊這種策略上還待加強。

美國企業研究所（AEI）資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）與重大威脅計畫主任凱根（Frederick W. Kagan）投書美國「國會山莊報」（The Hill），他們寫道，台灣安全愈來愈受關注是好事，但目前大眾討論仍過於集中在中國犯台的威脅上。

他們認為，比起入侵台灣，中國更有可能採取所謂「非戰爭脅迫行動」，以政治和經濟戰為中心，伴隨著有限的動能行動，主要理由有三：

首先，以非戰爭手段併吞台灣，可大幅減少對中國其他大型策略目標的可能損害。中國的長期目標是繼續打造所謂「綜合國力」，成為世界強國。接著，中國企圖果斷重塑國際政治，並成為中心。雖然中國國家主席習近平明顯認為統一台灣是這項大業的重要元素，但他可能不願意拿中國邁向地緣政治主導地位的進程去冒險，開啟一場全面甚至全球性的戰爭。

其次，以政治戰為中心的非戰爭策略與有限的動能行動有可能會成功。台灣最近的選舉凸顯出內部政治極為分歧，同時對美國支持也產生懷疑。這些情緒又因台灣仍在國際上孤立而進一步加深。台灣在國際事務上的地位自成一類，雖是功能齊備的民族國家，卻未獲大國承認。這就製造了機會，讓中國得以操弄台灣怕被放棄的合理恐懼。

第三，非戰爭策略符合中國的戰略思維和過往行徑。一些中國作戰概念曾提到，利用非傳統動能武力應用的手段來打仗也很實用。中國經常在南海、東海和台灣海峽的「灰色地帶作戰」用上這些概念。由於這一套大致收效，中國很有可能在併吞台灣的行動中更積極採用。

卜大年與凱根寫道，他們的新報告顯示，北京有能力將這一套策略化為現實。他們用中國戰略規劃者的思維設計了一場逼真的非戰爭脅迫行動，能讓中國在不用入侵或公然軍事封鎖的情況下建立對台灣的政治控制。

他們模擬的這場行動以4年為期，從台灣新任總統就職到第一任期結束為止。在這段期間，中國將破壞美台關係，削弱台灣政府的治理能力，並大幅消磨台灣人的抵抗意志與美國協防台灣的意願。

他們寫道，在這場假想行動中，台灣陷入混亂，似乎被最堅實的盟友捨棄；於是中國趁機拋出橄欖枝，承諾不再脅迫，並保證某種程度的自主權，換取台灣遵循北京指導方針的合作。而台灣政府雖然不願成為中國的一部分，仍選擇結束人民的苦難，同意一項最終如中國所願的統一計畫。

卜大年與凱根說，報告中概述的情境不代表他們的設想評估必然會發生，只是試圖證明非戰爭脅迫情境實際可行，且極為危險。

他們認為，美國、台灣和區域盟友可採取一些行動來阻止這種策略。這些國家必須先明確表達台灣依據國際法所享有的主權權利，才能對抗中國將封鎖與貨運檢查制度視為「內政」的法律戰。

台美政府也應合作提升台灣反影響、反顛覆的法律權力和能力。這項合作應擴及更廣泛的領域，強化台灣的準備工作，以抵抗封鎖和類似封鎖的經濟活動。

最後，以美國為首的聯盟應讓中國付出政治和經濟代價，以嚇阻中國的軍事恫嚇行動。舉例來說，中國軍機頻頻出現在台灣海峽上空，因應之道應是強化台灣與國際社會之間的民航合作，並將台灣納入區域防空架構。

卜大年與凱根在文末寫道，中國有很多辦法可以成功控制台灣，包括強化現行「灰色地帶」作戰。中國可能會試圖利用台灣的弱點，主要是台灣在國際上的孤立處境和缺乏同盟，透過有組織的非戰爭脅迫行動，給台灣社會帶來巨大折磨，並阻止美國干預；但藉由關注中國可能強化脅迫的手段，美國仍有能力加以克服。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130514