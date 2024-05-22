國會職權修法續審引發抗議 林志潔設新竹連儂牆

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）立法院昨天續審國會職權行使法修正草案，多個民團號召於立院外集結抗議。對此，國立陽明交通大學特聘教授林志潔今天在服務處設立連儂牆，讓民眾留言，一起守護民主程序。

立法院審議國會職權行使法修正草案引發爭議，會場內朝野立委爆發激烈肢體衝突，會場外多個民團號召民眾於立法院外集結，要求國會尊重人民心聲。

林志潔今天在臉書（Facebook）發文表示，因許多人要上班、上課，無法到台北參與集結，因此在她的服務處設置「新竹守護民主連儂牆」供民眾留言，後續會將這些民眾意見送到立法院，一起守護民主程序。

林志潔指出，留言版已設置於新竹市民權路117號，除了讓民眾留言，現場也有手舉牌可供民眾使用。（編輯：李錫璋）1130522