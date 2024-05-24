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柯建銘接受日經專訪 控在野陣營圖謀賣台給中國

2024/5/24 20:53（5/24 21:06 更新）
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民進黨立法院黨團總召柯建銘。（中央社檔案照片）
民進黨立法院黨團總召柯建銘。（中央社檔案照片）
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（中央社台北24日綜合外電報導）「日經亞洲」報導，台灣國會中最資深立法委員柯建銘指控，在野陣營於中國發動軍演包圍台灣之際圖謀削弱新政府，把台灣這個民主國家「出賣」給中國。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）獨家專訪時，痛批合計占立院多數席次的中國國民黨和台灣民眾黨正試圖讓爭議法案強渡關山。

相關立法將使國民黨和民眾黨掌控廣泛的調查權及多達數十億美元的預算，恐造成5月20日剛宣誓就職的總統賴清德面臨「跛鴨」風險。

報導指出，在野陣營的手法已經引發群眾大規模抗議，律師、學者和前美國使節也警告此舉可能違憲。

柯建銘將矛頭指向兩個在野黨的領導人，「傅崐萁、黃國昌、韓國瑜、柯文哲和朱立倫正在把台灣出賣給中國，他們沒有作為主權國家一分子的概念」。

他還說：「他們試圖把台灣變得更像香港：奪走我們的民主、奪走我們的民主國會、奪走我們的憲法，迫使台灣變成香港，把這個國家推向中國。」

儘管表面上有「一國兩制」方案，但香港嚴厲打壓異議和自由，且實施「港區國安法」後，近年來更日益以北京當局馬首是瞻。

柯建銘表示：「外部有中國在台灣周邊進行軍事演習，內部則是國民黨和民眾黨占據立法院。我懷疑這是在野陣營和中國為了破壞台灣民主和穩定而排練好的劇本。」

在野陣營堅稱，他們不過是要試圖確保有符合國際規範的「權力分立制衡」。國民黨主席朱立倫本週聲稱，民進黨想要汙衊在野，並訴諸街頭來阻礙立法。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1130524

#中國
#柯建銘
#民眾黨
#國民黨
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