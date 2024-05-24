「我藐視國會」遍地開花 全台多縣市民眾上街頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）立法院藍白政黨強推國會職權修正相關法案，激起「我藐視國會」活動全台串聯，包括桃園、台中、台南、高雄、台東、花蓮、澎湖等地都有民眾舉牌，「我藐視國會」黑色標語在全台遍地開花。

國會職權修法掀起立法院政黨攻防，更激起民間團體全台發起「我藐視國會」抗議行動。基督教南崁多家教會晚間發起「為台灣祈禱會」，在牧師陳曉煒帶領下表達心聲、以不同方式聲援台北。有民眾認為這是公眾議題、程序正義問題，無關政黨，也是身為一個台灣人有民主、自主意識，想出來、就能出來表達不滿，捍衛人民主權。

台中火車站前廣場、彰化火車站站前廣場串聯活動，各聚集上百人參與。台中地區雖然下雨，但從年輕學生、媽媽及長輩撐著傘，輪番發表意見，高舉「反對黑箱、藐視國會」標語。

嘉義場在嘉義火車站前舉行，活動以散步、舉牌等方式聲援，黃姓男子告訴中央社記者，自己1990年在台北讀書時曾參加野百合學運，多年後再次走上街頭表達支持，希望台灣民主不要「倒退嚕」。出身鹿港的書法家、台南大學國文系副教授林俊臣用毛筆在宣紙寫下「我藐視國會」，圖檔供網友免費取用。

台南多場聲援行動下午2時起陸續登場，地點在台文館大門廣場及旁邊的228紀念館，民眾手持「逐條審查，退回黑箱」標語表達訴求。台南地區下午雖不見豔陽，但天氣仍悶熱，現場有飲品等捐助物資，提供咖啡店家在社群軟體說「這是我的善意及心力。」此外，今晚在台南文創園區、巴克禮紀念教會等也有串聯活動。

在高雄，市長陳其邁受訪強調，活動與政治立場無關，任何集會遊行都是受憲法保障的基本人權。包括國立中山大學、高雄中學和中央公園等地都有聲援活動。一早來自中山、成大、屏大，以及道明中學等校學生在中山大學舉牌抗議，也架投影設備直播國會現場並進行對話討論。

高雄中學下午的「大聲說出來」公民肥皂箱運動，數十名學生聚集在學校「彈孔牆」前陸續發言。首位上台學生說，台灣政治一直受限所謂的鄉愿政治，希望討論可以回歸問題本身，而不是淪於口號或針對特定黨派跟人物。

「高雄大路過」活動晚間7時起在中央公園登場，活動聯絡人吳先生在晚間7時40分告訴中央社記者，現場近4000人，人潮湧現速度超過預期；活動定調為安靜舉牌散步，沒有安排演說舞台、也不呼口號。民眾在下班交通尖峰時段的中山路、五福路一帶對著來往車流高舉手牌爭取支持，有路過機車騎士高舉大拇指回應。

由花蓮在地青年組成的「洄萊啟程」團體舉辦花蓮場串聯，晚間6時起上百人陸續在市區「石來運轉」噴泉廣場前集結手持自製手板聲援。有人直言「花蓮不要被傅崐萁一個人代言；沒收討論的國會改革，不是人民要的」。

台東上午有近百民眾在台東市南京路集合舉牌，有3名高中女學生請假參加；更有在台東開餐飲店的德國人高舉「沒有討論不是民主」標語，肯定活動是亞洲民主最好範例。

此外澎湖也沒缺席串聯活動。民眾今晚冒雨聚集在馬公市相對公園，以行動發出守護民主心聲。聲援民眾說，就算人在外島無法到立法院支援，也不會缺席守護民主，呼籲大家打電話給藍、白立委抗議，反對黑箱立法國會擴權。（編輯：孫承武）1130524