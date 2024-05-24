柯文哲聲援麥玉珍 退讓恐加深新住民好欺負刻板印象

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（中央社記者郭建伸台北24日電）民眾黨立委麥玉珍與民進黨立委林淑芬今天爆發肢體衝突，互控對方先打人。民眾黨主席柯文哲今天晚間聲援麥玉珍，表示麥玉珍如果退讓，可能會加深新住民好欺負的刻板印象，並強調「今天，我們都是麥玉珍」。

立法院會今天繼續處理國會職權行使修法，朝野立委上午進場張貼布條時，一度發生肢體衝突，麥玉珍與林淑芬扭打成一團，兩人更在事後互控是對方先打人。

柯文哲晚間透過臉書表示，林淑芬對麥玉珍揮拳，雖然是議事衝突中的擦槍走火，但絕對不是正面的示範，他理解為何麥玉珍沒有選擇退讓，如果退讓，可能會加深新住民「好欺負」的刻板印象。

柯文哲指出，其實朝野政黨都對新住民非常重視，他希望這類突發狀況，不會影響台灣各族群的共融。

柯文哲說，美國前總統杜魯門在辦公桌上放一塊牌子「The BUCK STOPS here」，意思是總統負國家最終的責任，希望總統賴清德也有這樣的決心，來解決目前立院的爭執。

柯文哲指出，賴總統在就職演說中宣示，「立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧」，但目前民進黨立委選擇抗爭路線，作為執政黨卻動員抗爭群眾，就算不是賴總統授意，也絕對是「默許」之下的結果。

柯文哲表示，期望賴總統遵守自己的就職演說，類似今天的衝突，不會再次發生。（編輯：林克倫）1130524