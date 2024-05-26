陸軍：敵情威脅嚴峻 歸仁航特基地無法遷建

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（中央社記者游凱翔台北26日電）陸軍航特部位於台南歸仁的營區，因軍機頻繁起降，地方曾呼籲遷建。陸軍今天表示，因當地地理、氣候特性，近3年每年可訓天數超過300天，且基於國家整體安全考量、當面敵情威脅嚴重，無法遷建。

根據陸軍司令部「陸軍航空特戰指揮部遷移研議」書面報告說明，歸仁機場建立於1936年至1937年間，擔任日軍南進備戰中型轟炸機場，隨台灣光復及國民政府來台後接管擴編，並於民國65年成立「陸軍航空指揮部暨航訓中心」，因94年「精進案」更銜為「飛行訓練指揮部」，負責飛行、航保幹部培育及南部地區防衛作戰任務。

陸軍指出，歸仁基地總面積約91.39公頃，現有兵舍、飛機棚廠等建物107棟。

針對歸仁基地的戰略重要性。陸軍說明，歸仁基地位於嘉南平原延伸部，周邊無高山等障礙物，無較高建物及大型城鎮聚落，因地勢平坦平均風速較小（10浬/小時以下），冬季也不易產生濃霧，且鄰近無高山、高樓，故無地形亂流及強風，近3年每年可訓天數逾300天，有利飛行訓練，且航空噪音可適時調整航線減輕對民眾影響。

此外，因位於南部地區，為支援中、北部直升機部隊往返恆春過境的重要機場；且台南地區港口、海灘及機場，為敵南攻軍登陸場，於佔領後可建立攻勢基地，分割國軍南北兵力轉用，因戰術位置居中，為防衛作戰關鍵戰力。

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陸軍表示，歸仁基地也是培訓飛行、保修人才重鎮，更有協助災害防救的重要性。自109年起，依第四作戰區命令，轄空軍第一戰術戰鬥機聯隊等5單位，負責仁德、歸仁、關廟、龍崎、南北、左鎮、玉井及山上等8個地區災害防救；其中型運輸直升機主要擔任傷患後送、物資運載等任務。

陸軍強調，陸軍航訓中心自65年成立迄今，致力於歸仁機場空域航道劃設，助導航等基礎設備籌建，以及飛行訓場、民事工作及敦親睦鄰等作為，基於國家整體安全考量及當面敵情威脅嚴重，「歸仁機場無法遷建」，但將針對噪音問題持續與民眾溝通。（編輯：翟思嘉）1130526