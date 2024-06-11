財劃法修正案 鍾東錦：國民黨版像做夢難實現

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）國民黨苗栗縣議會黨團今天召開記者會力挺國民黨版財劃法修正草案。對此，無黨籍苗栗縣長鍾東錦說，苗栗縣若每年增加200億元，「當然高興，但有點在做夢，成功機率不大」。

財政收支劃法已逾25年未修，立法院財政委員會近日排審財劃法修正草案，目前財劃法修正草案累計已達17案，但尚無行政院版。

國民黨苗栗縣議會黨團上午由議長李文斌會同黨團書記長鄭碧玉及多名議員、苗栗縣黨部主委邱一峰等人召開記者會，全力支持國民黨版財劃法修正草案。

李文斌表示，財劃法長期對苗栗縣不公，以目前狀況，苗栗縣1年上繳約新台幣200億元，僅分回70億元統籌分配稅款，造成苗栗長期財政困難。

他指出，若修正後，可望從1年70億元大幅增加到270億元，苗栗縣正要從農業縣邁入科技觀光大縣，對苗栗會有如神助，地方樂觀其成。

財劃法話題延續至議事堂內，民進黨苗栗縣議員許櫻萍質詢指出，鍾東錦對此看法。鍾東錦答詢表示，對於國民黨的版本，覺得「有點在做夢，應該是做不到的事情，會成功的機率不大」。

鍾東錦指出，苗栗縣政府如果每年可以多200億當然非常好，但要達成的機率太低，政治還是要從現實面考量，他本來以為國民黨開出這樣的條件會有管道可與執政黨溝通，不過現在看來，國民黨、民進黨都全面動員要街頭開講。

他表示，目前兩黨鬥爭很激烈，如果還繼續鼓動基層、民眾對抗，這是製造仇恨，非國家之福，不管什麼狀況下，應該用討論、協商處理。對民進黨來說，都當家作主了還去街頭幹什麼，他看不懂；國民黨如果用對抗方式，他也認為占不到任何便宜。

鍾東錦指出，現在國會鬥爭得很厲害，內閣520才就職，還沒滿月就叫人家總辭，有點強人所難；立委2月才上任，都還沒表現就一直講要罷免立委，也很過分。

他說，「政治沒有必要那麼仇恨」，現在如果各黨團要召開記者會，應該呼籲總統、各黨主席坐下來談，「不然最少也通個電話」，讓政治和諧才是百姓、國家的福氣。

鍾東錦表示，執政黨對於國民黨所提出版本，如果不贊成，應該提出相對的版本來做比較，而不是不理不睬，況且行政院的財政人才一定比立法院、比國民黨智庫多，建議提出行政院版，彼此折衷擬定一套制度讓中央、地方都能遵循，比較重要。

他指出，立法院如果再這樣鬥爭下去，絕非國家之福，他相信總統賴清德一定有足夠智慧能化解這樣的衝突。（編輯：戴光育）1130611