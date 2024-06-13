何佩珊：驟然廢除巴氏量表 重度失能者將遭排擠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北13日電）巴氏量表是長照家庭是否能申請外籍看護的關鍵，對於在野黨立委提修法年滿80歲以上得免經醫療機構專業評估，勞動部長何佩珊今天表示，巴氏量表無罪，也不必被當成政治議題操作，驟然廢除會造成重度失能者被排擠照顧，希望立委理性討論審慎決策。

在野黨於去年大選時主張廢除巴氏量表，在野黨立委也於立法院本會期提案，對於年滿80歲以上得免經醫療機構專業評估，也就是不用巴氏量表即可申請外籍看護，

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

立法院社會福利及衛生環境委員會審查就業服務法部分條文修正草案、老人福利法部分條文修正草案等案，何佩珊會前答覆媒體相關提問時表示，巴氏量表是客觀評估失能者的工具，巴氏量表無罪，也不必被當成政治議題來操作，目前勞動部新增3項多元認定的標準，巴氏量表在80歲以上長者已經被稀釋到只剩3成需求，有效滿足被照顧者的需求。

何佩珊說，驟然廢除巴氏量表會造成重度失能者被排擠照顧，這一點要請社會大眾能夠諒解，也請立委能注意這個問題，理性討論審慎決策。（編輯：郭無患）1130613