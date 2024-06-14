中國海警新規15日生效 海巡署籲勿破壞區域和平

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）中國海警明天起將施行新規，允許拘留涉嫌侵入的外國人，海巡署今天回應，持續與軍方嚴密監控海域情勢跟船艦動態，呼籲中國勿藉故合理化單方面破壞區域和平行為。

中國海警局制定發布「海警機構行政執法程序規定」。明天起施行的新規定將貫徹其2021年實施的海警法，允許對涉嫌侵入的外國人拘留。

海巡署今天下午發布新聞稿指出，中國2021年2月1日施行「中華人民共和國海警法」，並陸續發布海警機構辦理刑事案件程序規定、海警機構辦理刑事復議復核案件程序規定及海警機構行政執法程序規定等；據此可依海警法逕行劃設臨時警戒區，驅離淨空區域船舶，並授權海警在其管轄海域使用武器，此舉嚴重違背國際法及相關國際慣例。

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海巡署指出，持續與國防部共同嚴密監控周邊海域情勢及中國船艦動態，並依台灣地區與大陸地區人民關係條例及海岸巡防法所賦予的海域管轄權，採取「先期部署、預置兵力、彈性運用」原則，適切規劃海巡艦艇勤務，落實海域執法並強化護漁任務，堅決捍衛漁民作業安全及確保航運權益，捍衛國家主權。

海巡署表示，中國此舉不僅對區域和平與穩定構成嚴重威脅，也引發國際社會高度關注和譴責；未來針對中國單方面舉措肇生海域各項突發狀況，均已完成應處計畫及強化對應能量，依整體海域情勢發展機動應處，再次呼籲中國勿藉故合理化單方面破壞區域和平行為。（編輯：郭諭儒）1130614