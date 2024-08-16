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藍委質疑國防預算造成排擠 綠：保家衛國何錯之有

2024/8/16 13:33
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（中央社記者林敬殷台北16日電）政府明年度國防預算首度超過國內生產毛額（GDP）2.6%，國民黨立委質疑將造成後續預算排擠。民進黨立法院黨團今天說，政府守護人民安全、保家衛國「何錯之有」，國民黨應當一致對外，對中國提出「不要再對台灣進行武力威脅」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會。

吳思瑤說，自己國家的安全由自己守衛，提升國防自主，明年國防預算來到史上新高的GDP 2.6%，是台灣對民主同盟國家彰顯出自我防衛能力及強大的意志。

吳思瑤表示，台灣的國防支出比起其他OECD（經濟合作暨發展組織）國家，還是相對不夠，因此，中央政府設法擴大國防預算，希望朝野共同支持。

吳思瑤指出，造成台灣國防安全威脅的敵對國家是中國，看到國民黨立委質疑國家不應編列這麼高的國防預算，希望國民黨不要把壓力丟給政府，政府守護人民安全、保家衛國，「何錯之有」。

吳思瑤說，國民黨應當一致對外，對中國提出「不要再對台灣進行武力威脅」這樣的訴求，才是正辦、正道。（編輯：蘇志宗）1130816

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