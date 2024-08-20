本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園捷運綠線車站命名公布 坑口至藝文特區7站預計115年通車
首頁 / 政治

跨黨派立委觀選美國大選 與民主黨政要交流

2024/8/20 19:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟芝加哥20日專電）美國民主黨正召開全代會，外交部組成跨黨派立委代表團赴美觀選。駐美代表處19日舉行歡迎酒會，民主黨籍聯邦眾議院台灣連線共同主席康諾里、民主黨全國委員會副主席馬丁等人出席，強調將繼續深化美國與台灣的關係。

民主黨全代會在芝加哥舉行，駐美代表俞大㵢致詞時感謝與會美方來賓對台灣的支持。他說，美國總統拜登（Joe Biden）上任後，台美各層面的關係持續深化，且積極聯合理念相近國家重申台海和平穩定的重要性，台灣也在這個基礎上進一步加強台美夥伴關係。

此次赴美觀選的跨黨派代表團由國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華，民進黨立委王定宇、范雲、及民眾黨立委黃國昌等人組成。

民主黨已經提名賀錦麗（Kamala Harris）競選總統、副手為華茲（Tim Walz）。被媒體問到賀錦麗若當選，是否可能微調對台政策，俞大㵢指出，每個總統有自己的特質，也許可能有不同人掌管外交、國防安全等，民主黨對台灣的政策方向大致是一樣的。

俞大㵢也說，民主黨與共和黨的大方向都是關切台灣的安全和平，不要有任何一方藉由經濟脅迫或軍事改變台海的現狀，兩黨的立場是一致的。

康諾里（Gerry Connolly）說，他16年前進入國會就成為台灣連線成員，因為強化台美關係及美國對台灣的承諾非常重要。他不認為中國在美國國會有朋友，而台灣則是有許多的朋友。「我們會盡一切所能，與台灣站在一起」，讓北京知道，美國會捍衛台灣蓬勃的民主。

聯邦眾議院民主黨黨團會議副主席劉雲平指出，拜登政府做得最好的事情之一，就是與美國的夥伴合作、並建立聯盟，這使美國建立促進太平洋地區和平與穩定的完整聯盟架構。

馬丁（Ken Martin）說，民主黨非常重視美台關係，這是非常關鍵的雙邊關係。他也提到民主黨的新版黨綱，其中重申美國對台灣的堅定承諾，台灣是充滿活力的民主國家。

民主黨19日通過新版黨綱，將持續強化聯盟，確保中國無法脅迫鄰國，首度放入對台六項保證，重申美國的一中政策，以堅定維護台海和平穩定的承諾，任一方不會片面改變現狀。

美國聯邦眾議院歲計委員會民主黨副首席議員趙美心、聯邦眾議員甘迺迪（Timothy Kennedy）、關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）等人也出席酒會。（編輯：韋樞）1130820

俞大㵢
楊懿珊：台美關係最好時刻還沒到 期許能更好駁川普不挺夥伴 俞大㵢：川普任內台美獲突破進展
賀錦麗
民主黨全代會拜登從主角變暖場 牽成賀錦麗留政治遺產美民主黨全代會芝加哥登場 民眾遊行抗議加薩戰爭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：