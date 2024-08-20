陳菊：台菲在人權議題愈來愈多交流 有助區域和平

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（中央社記者王揚宇台北20日電）菲律賓人權委員會委員杜馬爾帕拜會國家人權委員會，並與國家人權委員會主委陳菊等人交流。陳菊說，台菲在人權議題上愈來愈多交流，有助區域間的和平與人權合作。

國家人權委員會今天發布新聞稿指出，杜馬爾帕（Faydah Maniri Dumarpa）19日拜會國家人權委員會，人權會副主委王幼玲及人權委員王榮璋、田秋堇、林文程等人陪同與會。

針對移工議題，陳菊表示，台灣國家人權會長期關注在台的移工處境，依相關國際公約監督政府落實勞動權的保障，這也正是值得兩國人權會深化夥伴關係的重要議題。

杜馬爾帕去年赴印度參加亞太地區國家人權機構論壇年會，與人權會建立情誼，此次訪台行程特別安排人權會，陳菊對此表達歡迎。

陳菊也說，人權會於20日舉辦「兒童權利公約35週年紀念研討會」，邀請菲律賓人權會的兒童權利委員線上與會，以及兒童權利中心主任親自來台分享經驗。

陳菊說，台菲在人權議題上愈來愈多交流，有助區域間的和平與人權合作。

林文程表示，菲律賓是台灣最近的鄰居，台灣有決心成為人權大國，期待借鏡菲國經驗與增加國際會議的合作。

杜馬爾帕表示，很高興菲律賓的經驗對台灣社會有所助益，也對台灣重視菲律賓移工權利表達肯定，並代表菲律賓人權委員會，期盼雙方有更多互動與經驗交流。（編輯：翟思嘉）1130820