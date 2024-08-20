本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園捷運綠線車站命名公布 坑口至藝文特區7站預計115年通車
首頁 / 政治

陳菊：台菲在人權議題愈來愈多交流 有助區域和平

2024/8/20 20:00（8/20 20:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
菲律賓人權委員會委員杜馬爾帕（Faydah Maniri Dumarpa，左）赴國家人權委員會，並與國家人權委員會主委陳菊（右）等人進行交流，陳菊也致贈杜馬爾帕阿里山茶葉禮盒。（國家人權委員會提供）中央社記者王揚宇傳真 113年8月20日
菲律賓人權委員會委員杜馬爾帕（Faydah Maniri Dumarpa，左）赴國家人權委員會，並與國家人權委員會主委陳菊（右）等人進行交流，陳菊也致贈杜馬爾帕阿里山茶葉禮盒。（國家人權委員會提供）中央社記者王揚宇傳真 113年8月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北20日電）菲律賓人權委員會委員杜馬爾帕拜會國家人權委員會，並與國家人權委員會主委陳菊等人交流。陳菊說，台菲在人權議題上愈來愈多交流，有助區域間的和平與人權合作。

國家人權委員會今天發布新聞稿指出，杜馬爾帕（Faydah Maniri Dumarpa）19日拜會國家人權委員會，人權會副主委王幼玲及人權委員王榮璋、田秋堇、林文程等人陪同與會。

針對移工議題，陳菊表示，台灣國家人權會長期關注在台的移工處境，依相關國際公約監督政府落實勞動權的保障，這也正是值得兩國人權會深化夥伴關係的重要議題。

杜馬爾帕去年赴印度參加亞太地區國家人權機構論壇年會，與人權會建立情誼，此次訪台行程特別安排人權會，陳菊對此表達歡迎。

陳菊也說，人權會於20日舉辦「兒童權利公約35週年紀念研討會」，邀請菲律賓人權會的兒童權利委員線上與會，以及兒童權利中心主任親自來台分享經驗。

陳菊說，台菲在人權議題上愈來愈多交流，有助區域間的和平與人權合作。

林文程表示，菲律賓是台灣最近的鄰居，台灣有決心成為人權大國，期待借鏡菲國經驗與增加國際會議的合作。

杜馬爾帕表示，很高興菲律賓的經驗對台灣社會有所助益，也對台灣重視菲律賓移工權利表達肯定，並代表菲律賓人權委員會，期盼雙方有更多互動與經驗交流。（編輯：翟思嘉）1130820

#林文程
#國家人權委員會
#陳菊
陳菊
綠營5人表態參選高雄市長競爭激烈 初選期程受矚目監委王幼玲任人權會副主委 林文程葉宜津新任委員
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：