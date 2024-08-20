兒少權益國際交流 陳菊盼助人權會修正加強自身功能

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（中央社記者陳俊華台北20日電）人權會主委陳菊今天說，現代兒少權利面臨網路霸凌、性影像外流等兒童人權議題，都沒有國界之別，建立國際及區域交流更加重要，盼跨國、不同世代的兒童人權推動者交流經驗，協助人權會修正和加強自身功能。

國家人權委員會晚間透過新聞稿表示，今天起辦理為期2天的「CRC兒童權利公約35週年」國際交流活動，邀蘇格蘭、愛爾蘭、澳洲、菲律賓的兒少代表，與兒童權利機關或人權會代表線上出席或實際與會，針對兒童權利監測機制與兒少參與等議題交流討論。

陳菊致詞時指出，隨著科技進展，當代兒少的發展機會看似超越以往的世代，卻同時使兒少權利面臨更多挑戰，例如網路霸凌、性影像外流等，這些兒童人權議題沒有國界區域之別，建立國際及區域交流更加重要，期待跨國、不同世代的兒童人權推動者交流經驗，協助人權會修正和加強自身功能。

人權會表示，今年適逢日內瓦兒童權利宣言100週年、聯合國通過兒童權利公約35週年，兒童權利公約施行法在台灣也通過逾10年。陳菊說，聯合國公約內含的各項兒童權利，都受到台灣國內法律保障，她引用台灣性影像處理中心統計，今年1到3月通報有20.1%是兒少被害人。

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陳菊指出，CRC國際審查委員近年來關注台灣兒少心理健康問題，尤其10到19歲兒少近10年自殺率逐漸攀升；而亞洲國家也因「重視升學」造成兒少休息休閒權落實的議題，因此如何監測兒童權利落實情況，已是刻不容緩的工作。

人權會說，除兒童權利監測機制，今、明兩天將針對兒少如何參與公共政策與兒少培力機制進行討論，透過跨文化交流，了解不同國家針對學生權利、身心障礙兒少、移民議題、青少年自殺、數位權利、兒少發展權和休息休閒權等議題的觀點與相關政策，開啟台灣兒少視野，也讓台灣兒少參與政策接軌國際。（編輯：楊凱翔）1130820