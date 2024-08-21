天馬操演26日登場 新型拖式2B飛彈車夜射拖2A彈

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（中央社記者游凱翔台北21日電）天馬操演26日將在屏東登場，並實彈射擊拖式飛彈。特別的是，台灣對美軍購拖2B，此次將以拖2B的車輛（M1167型悍馬車款）、發射器實彈射擊拖2A飛彈，由於具備熱顯像能力，將首度進行夜間射擊。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，甚至在台海周邊舉行軍演，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

國軍8月20日至22日於屏東九鵬地區實施「海空軍精準飛彈射擊操演」，實彈射擊愛國者二型、天弓三型、標準一型等防空飛彈外，也進行劍翔無人機、機密彈種等射擊訓練後，緊接而來8月26日、27日同樣在屏東地區實施天馬操演（拖式2A飛彈），至於往年常一併實施的雷霆（雷霆2000多管火箭）、神弓（刺針飛彈）操演，已在今年4月舉行。

天馬操演為國軍每年例行重要操演之一，不過知情人士透露，由於台灣對美軍購拖式2B（TOW-2B）飛彈，此次特別之處，雖然不會使用拖2B彈藥，但部分單位將以新購拖2B車輛（M1167型悍馬車款）及發射器射擊，也因為拖2B發射器具有熱顯像功能，此次將首度夜間射擊並鑑測。

另一名相關人士也分析，新舊款發射器差異在於過往彈體離架的瞬間是以線控方式對正目標，因此必須是定點發射，且發射後的煙塵也容易影響射擊精度；不過，新發射器有熱顯像功能，且射擊方式使射手具有短短幾秒的校正空間，甚至能機動射擊，藉此提升命中率。

國防部智庫、國防院學者蘇紫雲分析，新載台搭配舊彈的目的是驗證通用性，也能優先消耗屆壽的彈藥；此外，由於中國全天候對台突襲能力增加，增加夜間射擊的訓練具有必要性。

國軍目前的拖式飛彈主要型號為拖2A，採直射方式攻擊，最大射程為3750公尺、初速每秒67公尺、最大速度每秒311公尺、穿甲厚度102.5公分，採半自動導引射擊模式，同時具備機動性，可安裝於各型車輛或直升機上運用。

另外，國軍也對美軍購拖2B新型號，相較拖2A，B具有「頂攻」能力，採用更先進無線導引，不再受限拖2A的銅線導引，射程達到4500公尺以上，主要用於攻擊裝甲車輛或碉堡以及反登陸作戰擊毀進犯的登陸艦艇，可強化反登陸、反裝甲本土防禦能力。

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根據國防預算書刊載，陸軍指出，現役拖式系統老舊無法滿足作戰需求，藉籌購高效能反裝甲飛彈發射系統及飛彈，以強化地面部隊打擊及不對稱戰力，因此編列新台幣118億1516萬元、107年至114年持續預算購置新款拖2B，美方將交付1240枚拖2B、24輛悍馬車、30套改良式目標獲得系統給台灣。

由於此案一度傳出於美方剛出廠時經由美國陸軍測評未過，因此延宕交付。國防部長顧立雄6月17日立法院備詢時提到，目前已通過測評，今年底前全數交貨。（編輯：林興盟）1130821