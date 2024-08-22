跨黨派觀選團與民主黨政要互動 談應對錯假訊息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北22日電）美國民主黨召開全代會，外交部組成跨黨派代表團赴美觀選。民進黨今天表示，訪團與前聯邦參議員達希爾（Tom Daschle）會面，就美台如何促進民主與應對錯假訊息及青年參政等議題進行交流。

民進黨發布新聞稿表示，台灣2024美國民主黨全國代表大會（DNC）觀選團，行程進入第3天，訪團與前美國參議員達希爾會面。

訪團成員、民進黨高雄市議員湯詠瑜表示，「閱外交官無數」的達希爾高度肯定駐美外交官員的專業與勤懇，也同時強調跨黨派合作的重要性，因為「妥協是民主的氧氣」。

湯詠瑜說，這幾日出席各大智庫舉辦的研討會，觀察到年輕族群關注的婦女生育自決權、移民政策、工作權、平等權，成為兩黨交鋒的關注議題。

訪團下午和美國眾議院軍事委員會海權小組首席眾議員柯特尼（Joe Courtney）進行對話，雙方就台美軍事、安全合作等議題進行意見交流。

總團長王定宇表示，柯特尼去年曾與眾院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）等眾議員訪台，是對台美安全合作貢獻很多的老朋友，也期盼未來能繼續深化台美夥伴關係。（編輯：林興盟）1130822