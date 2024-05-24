「我藐視國會」高雄大路過 數千人齊聚中央公園舉牌

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）立法院會今天續審國會職權修正相關法案，「高雄大路過」活動今晚7時在中央公園登場，民眾身穿黑衣高舉「我藐視國會」，參與人潮眾多，擠滿中山路、五福路一帶，不到1小時已有4000多人。

全台今天都有串聯活動，「高雄大路過」活動由公民自主發起，活動於晚間7時起在中央公園、城市光廊周邊，五福路、中山路人行道舉行。時間恰逢交通尖峰時段，參與民眾對著馬路上駕駛高舉手中標語，有機車騎士回以大拇指支持。

活動聯絡人吳先生在晚間7時40分左右告訴中央社記者，現場已接近4000人，人潮湧現的速度比他想像還快，活動定調為安靜舉牌散步，沒有安排演說舞台，也不呼口號。現場有很多父母帶著孩子一起參與，符合活動目標，預計還有會有更多人前來聲援。

家住屏東的黃先生今天中午就帶著一家大小到高雄，黃先生與黃太太帶著3名幼童參與活動。黃先生說，10年前自己只是大學生，10年後已是3個孩子的爸，希望藉著這個機會讓小孩知道「不能說謊」，他告訴孩子「現在有壞人在破壞台灣，我們要站出來。」

民眾龔先生則帶著一大袋飲料到現場發放，他把飲料分送給坐在周邊的長輩，龔先生說，這是他支持的方式，希望大家可以站出來捍衛民主，「你現在不站出來，之後可能就站不出來了。」

活動現場也有許多高中生穿著校服參加，一群雄女學生告訴中央社記者，公民課剛好讀到立法院的議會程序，也會跟同學討論現在台灣發生的狀況，「我們不反對國會改革，但我們反對以粗暴、不公開透明的方式強行通過法案。」

不少民眾自發性帶著標語、貼紙和太陽花到現場發送，民眾陳小姐說，看到那麼多人站出來非常感動，台灣還是很有希望的；大家要為了台灣的民主奮戰到最後。此外，高雄市議員陳慧文、湯詠瑜、林智鴻等人也到場支持。（編輯：吳協昌）1130524

全台「我藐視國會」串聯活動24日從早到晚陸續登場，其中「高雄大路過」活動晚間在高雄中央公園展開，許多參與民眾身穿黑衣、高舉標語表立場，在短短1小時內已有數千人到場參加。中央社記者林巧璉攝 113年5月24日

立法院會24日續審國會職權修正相關法案，全台「我藐視國會」串聯活動也遍地開花，高雄地區晚間在中央公園有場「高雄大路過」活動，吸引逾千人到場響應，民眾以白布條、標語牌表達立場訴求。中央社記者林巧璉攝 113年5月24日