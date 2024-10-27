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NGO國際人才計畫結訓 外交部盼各國合作應對挑戰

2024/10/27 13:07（10/27 13:46 更新）
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第二屆「非政府組織國際種子專業人才培訓計畫」25日結訓，外交部政務次長田中光（後排右11）、台灣海外援助發展聯盟理事長王金英（後排右12）及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）文化官傅詩恩（Anne Foss，後排右10）與國外NGO青年領袖合影。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年10月27日
第二屆「非政府組織國際種子專業人才培訓計畫」25日結訓，外交部政務次長田中光（後排右11）、台灣海外援助發展聯盟理事長王金英（後排右12）及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）文化官傅詩恩（Anne Foss，後排右10）與國外NGO青年領袖合影。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年10月27日
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（中央社記者楊堯茹台北27日電）外交部政務次長田中光25日宴請來台參加「非政府組織國際種子專業人才培訓計畫」的國外NGO青年領袖時表示，國際合作在全球化時代尤為重要，解決各種挑戰需要不同國家、不同領域的力量共同參與及合作。

外交部上午發布新聞稿指出，第2屆「非政府組織國際種子專業人才培訓計畫」25日結訓，田中光晚宴來台參訓的國外NGO青年領袖，並頒發結業證書，台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）理事長王金英、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）文化官傅詩恩（Anne Foss）應邀出席。

田中光致詞時表示，恭喜來自各國的青年領袖完成在台4週的實習與交流培訓計畫，並感謝主辦單位台灣海外援助發展聯盟的辛勤付出，以及所有參與計畫的工作人員和支援者的努力與奉獻，使得該計畫得以順利完成。

田中光說，結訓儀式標誌著各位在台灣學習旅程的結束，但這並不是國際合作之旅的終點，相反地，這是一段新旅程的開始；國際合作在全球化時代尤為重要，各國面臨著許多共同挑戰，例如氣候變遷、公共衛生危機以及社會不平等，解決這些問題需要不同國家、不同領域的力量共同參與及合作。

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田中光說，期勉所有來台的青年領袖，把台灣的寶貴經驗帶回各自國家，並珍惜與台灣NGO以及其他國家夥伴所建立的情誼與連結，在未來攜手合作在不同領域做出貢獻。

外交部表示，計畫是參考美國國務院專業人才計畫（Professional Fellows Program，PFP）規劃辦理，已連續2年獲美國在台協會及外交部共同贊助，且參加該項計畫的亞洲NGO青年領袖也由2023年的8國10名增為今年的14國15名，展現台灣作為亞洲NGO種子人才培訓中心的成果。（編輯：蘇志宗）1131027

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