林佳龍訪貝里斯與總理晤談 共同視察台灣援建醫院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北31日電）外交部長林佳龍率團訪問友邦貝里斯，30日與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）進行早餐會談，針對重要雙邊合作計畫進展以及未來推動方向交換意見，會後連袂搭機赴外島視察台灣援建的San Pedro醫院計畫工程進度。

外交部今天發布新聞稿指出，部長林佳龍29日及30日率團訪問貝里斯，29日與貝國外長馮賽卡（Francis Fonseca）進行雙邊會談，並參加馮賽卡主持的慶祝台貝建交35週年酒會。

林佳龍於兩國外長雙邊會談中，感謝貝里斯政府長期支持台灣參與聯合國體系、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織，以及關切中國恫嚇威脅台灣主權及領土完整，並積極聲援台灣等具體作為。雙方並檢視兩國在基礎建設、公衛醫療、農業、環境永續、資訊科技、文化教育以及婦女賦權等眾多領域合作計畫的進展，肯定各合作計畫所獲致的成果。

外交部表示，兩國外長隨後召開聯合記者會，就台貝建交35週年發布聯合新聞稿，見證兩國深厚邦誼及豐碩合作成果；林佳龍指出，歷經2年多的努力，貝里斯白蝦輸入台灣一案已在近期邁出重要一步，目前進入實地查核階段，盼在相關程序完成後，能早日讓貝里斯水產品進入台灣。

林佳龍於30日和布里仙紐進行早餐會談，就雙方共同關切議題，特別是重要雙邊合作計畫進展以及未來推動方向交換意見。

外交部說明，針對布里仙紐提及貝里斯市Belcan橋因年久失修已危及人民安全，亟待重建，由於此項工程涉及貝里斯市交通安全及市民福祉，林佳龍予以正面回應，允諾台灣願在能力範圍內提供協助，雙方並於早餐會後共同前往勘查。

布里仙紐隨後陪同林佳龍一行搭機前往貝國旅遊聖地外島San Pedro鎮，共同視察由台灣援建的「San Pedro醫院計畫」工程。

林佳龍致詞時表示，提升貝里斯人民的醫療服務是布里仙紐的重要政策之一，總統賴清德也非常重視台灣的健康政策，台貝兩國均了解健康是基本人權、不應有任何人被排除在外，並感謝布里仙紐及內閣成員對台灣參與全球公衛體系的堅定支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林佳龍也肯定「San Pedro 醫院計畫」工程進展及其重要性，期許醫院如期完工啟用，為當地居民及日益增加的觀光客提供高品質醫療服務，提升貝國人民福祉。

外交部表示，布里仙紐更特別邀請林佳龍搭乘直昇機觀賞貝國海洋保護區生態之美；林佳龍提到，貝里斯經濟受COVID-19疫情影響嚴重，疫後則在布里仙紐領導下，透過環境換債方式推動「藍色債券」，減債成效卓著，期盼未來台灣能與貝國在碳權、生態保育及綠色旅遊等領域進一步交流合作，攜手為全球海洋資源保育和永續利用做出貢獻。（編輯：潘羿菁）1131031

貝里斯外交部長馮賽卡（Francis Fonseca）與外交部長林佳龍29日召開聯合記者會。（外交部提供）中央社記者吳書緯傳真 113年10月31日