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美軍揭國軍接裝武器照片 顧立雄：會向美方反映

2024/11/1 10:16（11/1 10:32 更新）
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（中央社記者林敬殷台北1日電）有媒體報導，美軍陸軍基地官方臉書日前公開國軍赴美進行海馬士M142高機動性多管火箭系統接裝訓練照片，引發部分人士質疑。國防部長顧立雄今天表示，採購海馬士是公開資訊，相關揭露的是一般性訓練，未涉及個人資訊，但仍會向美方反映。

行政院長卓榮泰上午率同相關部會首長赴立院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過」，並備質詢，顧立雄今天會前受訪時做上述表示。

台灣向美國採購29輛海馬士火箭發射車，依計畫首批將於今年之內返國，後年全數交運。為了接裝新武器，陸軍派遣人員赴美國奧克拉荷馬州席爾堡（Fort Sill）受訓。該基地的官方臉書日前發文，公開多張國軍種子教官相片，並有中英文姓名，引發外界質疑，讓中國解放軍免費得知我方兵力個資。

對於媒體詢問，顧立雄表示，購買海馬士是公開訊息，相關揭露的事情是一般性的訓練，沒有揭露其他進一步的個人資訊，不過，國防部還是會向美方反映。（編輯：蘇龍麒）1131101

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