支持柯文哲提抗告 黃國昌：多關押一天受創的是司法

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（中央社記者郭建伸新北2日電）北院裁定民眾黨主席柯文哲延押，民眾黨支持律師團提抗告。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，大家雖疑惑抗告能否成功，但每次行動社會都更清楚，政府以司法追殺對手，柯文哲多關押一天，受創的是司法公信力。

台北地檢署偵辦京華城案，認定前台北市長柯文哲涉犯貪污收賄、圖利等罪，有勾串之虞，向法院聲請延長羈押。台北地方法院昨天召開延押庭並裁定柯文哲延長羈押2個月。民眾黨表示，支持辯護律師團依法為柯文哲提出抗告。

黃國昌今天上午出席新北市政府消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程動土典禮，並於會前接受媒體訪問。

黃國昌表示，沒有人比柯文哲更希望司法公正，因此柯文哲2個月前放棄抗告全力配合檢調偵辦，但2個月過去，檢方不斷配合媒體操作、對柯文哲政治追殺。所有關心柯文哲的人，都希望柯文哲能夠點頭，由律師團依法提抗告。

黃國昌表示，雖然大家心裡疑惑抗告能否成功，但藉由每次行動，台灣社會將看得更清楚，政府透過司法追殺政治競爭對手，柯文哲多被關押一天，真正受創的是台灣司法的公信力。

他也說，柯文哲太太陳佩琪這段時間遭受許多壓力與傷害，他們會在能力範圍內協助度過難關。

對於民眾黨中央委員江和樹擬提案讓柯文哲無限期請假，黃國昌表示，江和樹說出非常多支持者的心聲，柯文哲這段時間沒辦法對外通信、也沒機會幫自己說話，但民眾黨有制度，黨章規定須交由中評會決定，他不是中評會成員，不能僭越職權指導中評會如何解釋。

媒體追問，若柯文哲繼續請假，將由誰領導民眾黨。黃國昌表示，中央緊急應變小組目前都按照黨內規章運作，黨內事務則由黨秘書長周榆修領導。

此外，台南地方法院院昨天召開台鹽綠能前董事長陳啟昱等5人羈押庭，陳啟昱未到庭，由橋檢代執行拘提。黃國昌表示，沒有逃亡動機的柯文哲被延押，但身為民進黨權貴的陳啟昱卻落跑，他過去幾年一直強調防逃機制的重要性，然而民進黨政府卻不願意做好防逃機制，方便這些綠營權貴可以落跑。（編輯：黃瑞弘）1131102