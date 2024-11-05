內政部：新北市各都市計畫案 均依程序審議未延宕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北5日電）媒體報導，新北市議員指「土樹三鶯地區有9大都市計畫案都卡在中央」。內政部今天說，所有案件都依程序審議沒有延宕，呼籲新北市府應本於權責回應專案小組委員建議意見，才能加快審議效率。

媒體報導，新北市議員江怡臻昨天在新北市議會市政總質詢指出，土樹三鶯地區目前有9大都市計畫案，包括土城、樹林行政園區、土城暫緩發展區等案件都卡在中央，平均每3到6個月才排一次會議審查，進度緩慢。

內政部透過新聞稿表示，目前新北市府所提送的都計審議案件，截至10月共計召開37次專案小組會議，次數為全國之冠。其中土城、樹林、三峽、鶯歌地區個案變更與通盤檢討等9案，有5案專案小組已審議完竣，2案尚待新北市府補充資料，2案由專案小組持續審議中。

內政部說，永和、土城、三重、新莊及樹林等5處行政園區變更案，合計已召開4次專案小組會議討論，新北市府卻對所有案件個案問題，都未具體回應，包括「公地公用原則、容積率提高一倍以上、公共設施用地變更開發之公益性、必要性及都市環境容受力之衝擊」等課題。

內政部表示，因此，專案小組預計今年12月先就永和案，請新北市府說明全市整體行政園區變更處理原則後，將接續召開各區專案小組會議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部強調，土城暫緩發展區位於土城都市計畫南側保護區，面積約15公頃，因配合軍事禁建開放，將範圍內土地變更為暫緩發展地區，並辦理區段徵收開發，內政部已於民國110年12月16日、111年6月27日及112年3月21日召開3次專案小組會議完竣。

內政部指出，土城暫緩發展區目前正進行內政部土徵小組公益性及必要性審查，後續仍待新北市府詳予說明後，才能加速提送內政部都委會大會進行審議。（編輯：翟思嘉）1131105