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蔡寬裕辭世 李遠：文化部承接遺志續推轉型正義

2024/11/9 15:51（11/9 17:06 更新）
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台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕辭世，國家人權博物館9日在白色恐怖景美紀念園區舉行「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，文化部長李遠（圖）出席致詞。中央社記者鄭清元攝 113年11月9日
台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕辭世，國家人權博物館9日在白色恐怖景美紀念園區舉行「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，文化部長李遠（圖）出席致詞。中央社記者鄭清元攝 113年11月9日
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（中央社記者賴于榛台北9日電）白色恐怖政治受難者蔡寬裕9月辭世，行政院副院長鄭麗君今天代表總統賴清德頒發褒揚令。文化部長李遠表示，蔡寬裕生前志向是說出真相，希望社會不要忘記白色恐怖歷史及受難者的犧牲，文化部將承接其遺志，持續推動轉型正義文化工程。

白色恐怖政治受難者蔡寬裕9月辭世，享耆壽92歲。鄭麗君今天出席國家人權博物館舉辦的「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，並代替賴總統頒發褒揚令。

李遠、文化部次長王時思、總統府資政姚嘉文、中央社董事長李永得、國家人權博物館館長洪世芳，家屬蔡恆毅、蔡宜岑、蔡宜倫，以及台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長陳中統、五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東、台灣二二八關懷總會理事長王文宏、台灣地區政治受難人互助會代表吳俊宏等人，今天也出席紀念會致意。

李遠致詞時表示，2個月前曾首次拜訪蔡寬裕，沒想到第一次見面就是最後一次，雖然蔡寬裕已經離開，但其熱愛台灣這塊土地，一生追求轉型正義，努力為白色恐怖受難者平反的精神永遠與大家同在。

李遠指出，蔡寬裕生前志向是努力說出真相，希望社會不要忘記白色恐怖歷史以及受難者的犧牲，十多年來更在景美紀念園區擔任解說志工，並協助受難者接受口述歷史訪談，留下歷史真相的種子，一生堅持信念四處奔走、傾聽受難者訴求，也積極與社會溝通。

李遠提到，蔡寬裕協助政府研擬補償、賠償措施，先後催生促進轉型正義條例、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例，撤銷受難者刑事判決罪名，抹除前科紀錄，讓受難者真正平反，並協助建立國家人權博物館。

李遠說明，蔡寬裕晚年深受眼疾之苦，仍積極串聯受難者家屬及專家學者，並參與倡議，將5月19日訂定為「白色恐怖記憶日」，藉以告慰受難者及家屬，也深化歷史意義，讓世代都能認識白色恐怖的錯誤與不正義。

李遠強調，蔡寬裕勇往直前的背影仍深深烙印在大家腦海中，文化部將承接其遺志，持續推動轉型正義文化工程，除了不義遺址保存條例草案已送進立法院，中正紀念堂儀隊現也撤出堂體。

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李遠談及，近日以白色恐怖為背景的幾部電影陸續完成，譬如導演鍾孟宏的「餘燼」11月將上片，導演陳玉勳的「大濛」明年3月也要上片，連續幾年的文學金典獎首獎，都是以白色恐怖為背景的文學作品。另外，也有不少樂團以白色恐怖當作曲背景，希望相關作品能把轉型正義的理想，繼續深化，深植到每一個人心裡。

蔡宜倫致詞時數度哽咽，她表示，父親蔡寬裕在外是嚴謹有目標導向的人，但在兒女心中是沒有距離的父親，甚至為了讓孩子能健康成長去學習做菜，很驕傲父親在人權路上的努力、帶給國家重大影響，身為受難者第二代，會在這條路上繼續走下去。（編輯：張若瑤）1131109

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕日前辭世，國家人權博物館9日下午在白色恐怖景美紀念園區舉行「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，許多人出席獻花致意，感謝蔡寬裕在台灣民主人權發展上的努力。中央社記者鄭清元攝 113年11月9日
台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕日前辭世，國家人權博物館9日下午在白色恐怖景美紀念園區舉行「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，許多人出席獻花致意，感謝蔡寬裕在台灣民主人權發展上的努力。中央社記者鄭清元攝 113年11月9日
政治受難者蔡寬裕日前辭世，國家人權博物館9日下午在白色恐怖景美紀念園區舉行「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，行政院副院長鄭麗君（左）到場代表頒發褒揚令，由蔡寬裕家屬蔡恆毅（左2起）、蔡宜岑、蔡宜倫代表接受。中央社記者鄭清元攝　113年11月9日
政治受難者蔡寬裕日前辭世，國家人權博物館9日下午在白色恐怖景美紀念園區舉行「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，行政院副院長鄭麗君（左）到場代表頒發褒揚令，由蔡寬裕家屬蔡恆毅（左2起）、蔡宜岑、蔡宜倫代表接受。中央社記者鄭清元攝　113年11月9日
台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕辭世，國家人權博物館9日在白色恐怖景美紀念園區舉行「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，行政院副院長鄭麗君（前右1）、文化部長李遠（前右2）到場獻花致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月9日
台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕辭世，國家人權博物館9日在白色恐怖景美紀念園區舉行「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，行政院副院長鄭麗君（前右1）、文化部長李遠（前右2）到場獻花致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月9日
白色恐怖政治受難者蔡寬裕日前辭世，國家人權博物館9日下午在白色恐怖景美紀念園區舉行「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長陳中統（圖）出席，帶領眾人一同追思蔡寬裕。中央社記者鄭清元攝　113年11月9日
白色恐怖政治受難者蔡寬裕日前辭世，國家人權博物館9日下午在白色恐怖景美紀念園區舉行「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長陳中統（圖）出席，帶領眾人一同追思蔡寬裕。中央社記者鄭清元攝　113年11月9日
白色恐怖政治受難者蔡寬裕日前辭世，國家人權博物館9日舉行「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，蔡寬裕家屬蔡宜倫（左起）、蔡宜岑、蔡恆毅現場分享與父親生前相處時光，蔡宜倫講到傷心處時一度激動落淚。中央社記者鄭清元攝 113年11月9日
白色恐怖政治受難者蔡寬裕日前辭世，國家人權博物館9日舉行「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」，蔡寬裕家屬蔡宜倫（左起）、蔡宜岑、蔡恆毅現場分享與父親生前相處時光，蔡宜倫講到傷心處時一度激動落淚。中央社記者鄭清元攝 113年11月9日
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