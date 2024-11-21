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特勤少將謝靜華酒後強吻女子 監院全票通過彈劾送懲戒法院

2024/11/21 12:39（11/21 12:52 更新）
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謝靜華2020年時晉升少將。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北21日電）監察院今天說，國安局少將謝靜華酒後失態強吻女子，事發後並提供不實訊息給國安局調查人員，嚴重傷害國安特勤人員聲譽及形象，監察院12日全票通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿表示，國家安全局少將研究委員謝靜華在今年2月1日晚間宴飲酒後失態，在行人道旁強吻已婚乙女，經由不知名路人錄影並上傳到網路供人瀏覽，並經新聞媒體披露。

監察院說，國安局調查過程中，謝靜華提供不實訊息給調查人員，導致國安局以錯誤資訊對外說明，引發外界誤解。謝靜華的行為不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重傷害、影響國安特勤人員的聲譽及形象，情節重大。

彈劾案文指出，國安局為特種勤務及國家情報工作主管機關，工作任務涉及總統等國家重要人士的近身警衛安全，以及維護國家安全與利益等重大事項，對於形象與品格要求，較一般公務員更為嚴謹。

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彈劾案文表示，謝靜華酒後失態強吻乙女，未能恪遵謹慎勤勉規範、言行失檢；調查過程提供不實訊息給調查人員，遭媒體或立委的批評及質疑，使國安局陷入事況處理危機，嚴重損害國安局信譽及形象，以及公眾對國安局誠信及公正行使職務的信心，衍生公眾對國安局執行隱密情報工作的疑慮。

監察院說，謝靜華的行為違反公務員服務法規定，情節重大，監察院12日13位審查委員全票審查通過監委王麗珍、趙永清、鴻義章提案，彈劾謝靜華，全案移送懲戒法院審理。（編輯：蘇志宗）1131121

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