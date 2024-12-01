民眾黨台南遊行宣講 數百支持者力挺柯文哲清白

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）民眾黨台南市黨部今天下午舉辦「維護司法正義大遊行」，集結數百名支持者，從台南火車站遊行到台灣文學館前展開宣講，高喊司法不公，力挺民眾黨主席柯文哲清白。

活動現場由民眾黨台南黨部主委林乃立、主任江明宗帶頭抗議，民眾黨戰將「超硬哥」林昭印也南下支持，與數百名支持者一起高喊「政府弊案連連、司法不公」，力挺柯文哲清白。

林乃立表示，這些年台南陸續發生「女大生遭擄棄屍案」、「88槍擊案」、「雙警遭殺殉職案」、「漁會理事長被槍殺案」等重大案件，也經歷了虐童案、爐碴案、與儲能廠選址不當風波，甚至最近台鹽綠能光電弊案，處處傷害人民生活，更挑戰司法公正性。

林乃立指出，政府每一次推卸責任、掩蓋真相，都是對國家傷害，為讓司法回歸公正透明，捍衛台南尊嚴，發起此次遊行，希望結合社會力量，要求政府正視民眾訴求，聽見人民聲音。

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江明宗表示，先前台南議長賄選案有金流、有對價關係竟然全都無罪，柯文哲羈押88天只為押人取供，司法威信蕩然無存，司法正義就是要拒絕「綠能你不能」，除了要求釋放柯文哲，更要求民進黨司法改革別再跳票。

林昭印說，有民進黨撐腰庇佑，黑的都能說成白的，沒罪也要抹到有罪，而真正有罪的人，卻高高舉起、輕輕放下，就像最近勞動部高官霸凌基層害死一條人命，卻假哭、假道歉，完全不見反省，根本就是有顏色沒是非。（編輯：陳仁華）1131201