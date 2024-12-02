被認下屆台中市長人選之一 陳世凱：完全沒思考選舉

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）出身台中市的交通部長陳世凱，被認為是下屆台中市長人選之一；陳世凱今天出席活動時表示，對於選舉的事，他完全沒有思考，也請外界不必再問這個問題。

曾擔任台中市議員的陳世凱，被地方點名是民進黨下屆台中市長參選人選之一，下午陳世凱到台中市監理站出席交通部製作的「在遺憾之前，把路讓給人」影片宣導時，針對是否參選下屆台中市長選舉，他強調，選舉的事，他完全沒有思考，以後也不必再問他這個問題。

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陳世凱也到路口視察大客車駕駛是否落實路口停等及指差確認，他表示，所有遺憾的發生，都是駕駛人經過時覺得沒有人，所以不管有沒有人走在行人穿越道上，大家都要停下來確認，確認完再走。

陳世凱強調，針對大客車都強制要求停等及做指差確認，今天他來稽查，發現有1名駕駛未遵守規定，已當場開單，未來職業駕駛都強制要求停等及指差確認，沒有做到，會有罰則，不管有沒有行人，只要轉彎一定要停等，並做指差動作確認。（編輯：陳仁華）1131202