國合會前進澳洲 分享台灣醫療援外成果

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（中央社記者楊淳卉雪梨3日專電）國合會率團參與在坎培拉舉辦「澳亞援助會議｣，向澳洲及夥伴國家分享台灣在友邦的醫療援助模式。國合會副秘書長謝佩芬今告訴中央社，盼除了友邦外，更多國家也能了解台灣醫療援助豐碩成果。

財團法人國際合作發展基金會（國合會）由副秘書長謝佩芬率隊，參加3日至5日舉辦的「2024澳亞援助會議｣（2024 Australasian Aid Conference, AAC），此為國合會自2019年起連續第5年與會，2021年度受疫情影響停辦。

國合會將以「全民健康之實踐：以台灣發展國際衛生合作經驗為例（Health for All in Action: Lessons from Taiwan’s International Health Partnerships）」為題，於「私部門發展：太平洋與捐助者觀點（Health and social protection: regional experience and lessons from COVID-19）」平行會議場次分享台灣在巴拉圭、史瓦帝尼、索馬利蘭等友邦，運用科技及人工智慧，提升當地健康及公衛品質作法。

謝佩芬表示，國合會在帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、斐濟等太平洋國家，皆長期進行合作計畫，橫跨農業、糧食安全、公衛醫療、慢性病防治、環境保護等領域，與澳洲在該區域的計畫有許多共通之處。適逢賴清德總統出訪太平洋友邦之際，更凸顯我國對太平洋區域發展之重視。

謝佩芬說，台、澳皆為理念相近之民主國家，期待透過此次參與會議，開啟未來更多合作可能，彰顯外交部長林佳龍強調的價值外交。

會議前，謝佩芬拜訪駐澳大利亞代表處，與駐澳大利亞副代表陳慧蓁交換意見；並與澳洲國立大學亞太事務學院資深研究員史密斯（Graeme Smith）交流太平洋相關議題。

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本年度澳亞援助會議主軸涵蓋援助有效性、國際援助發展架構、國際發展主題和趨勢等議題，重要講者包括菲律賓國家經濟和發展署長巴里薩坎 （Arsenio M. Balisacan）、全球對抗愛滋、結核病及瘧疾基金會董事會（Global Fund to Fight HIV/AIDS, TB and Malaria）主席莫勞塔（Roslyn Morauta）、Femili PNG Goroka Case Management 中心主任拖因博（Elly Toimbo）、美國全球發展中心（Center for Global Development）名譽主席阿邁德（Masood Ahmed）等，將有500位以上與會者實體出席。

「澳亞援助會議｣是由澳洲國立大學發展政策中心（Development Policy Centre）及亞洲基金會（Asia Foundation）自2014年起共同主辦，每年集結澳洲及亞太地區的國際援助發展工作者，共同分享知識、促進合作及建構研究社群網絡，並針對援助效益、人道援助、援助評核、援助與私部門及國際發展趨勢等議題討論。（編輯：陳承功） 1131203