美國之音：賴總統與眾院議長強生通話

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國之音（VOA）獨家報導指出，美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天與總統賴清德通話，是賴總統5月就任後，雙方首次直接交談。

美國之音引述不具名消息人士的話說，強生是於美東時間4日下午與賴總統通話。強生今年1月曾祝賀賴清德當選，並重申美國致力於維護印太夥伴台灣的安全與民主。

由於賴總統日前過境夏威夷時也曾與聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）通電話，這次再與強生通話，凸顯美國對台灣的堅定支持。

賴總統於當地時間4日抵達關島做短暫停留，排定5日下午啟程前往帛琉。

帛琉是賴總統「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅最後一站。賴總統11月30日展開任內首次出訪，去程過境夏威夷停留2晚，並依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，在訪問帛琉後預計12月6日返台。

美國之音已聯繫強生辦公室請求置評。（編輯：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1131205