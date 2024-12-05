民眾黨團民調：5成8不滿勞動部霸凌案處理方式

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（中央社記者郭建伸台北5日電）民眾黨團今天發布勞動部霸凌事件民調，有5成8民眾不滿政府處理勞動部霸凌事件方式，且有近5成不滿勞動部長洪申翰的人事任命。民眾黨團呼籲，賴政府應正視此案，審慎處理霸凌案調查報告。

民眾黨立法院黨團今天舉行「長官好大我好怕，放任高層霸凌，人民超袂爽」記者會，並發布對勞動部霸凌事件的民調。

問及是否滿意賴政府處理勞動部霸凌事件時，民調顯示，有58.1%民眾表達不滿，25.5%認為滿意；觀察年齡層，30歲到39歲的民眾有73%表示不滿意，僅有15.4%表達滿意。

當詢問到前勞動部長何佩珊請辭，行政院指派洪申翰接任勞動部長時，民調顯示，有49.4%對此項人事任命表達不滿，僅有28.5%表示滿意。此外，民調也顯示，有87.5%表態支持將公務員納入職業安全衛生法加強保障，另有70.7%支持警消及公務員籌組工會保障自身權益。

民眾黨團總召黃國昌指出，他4日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢洪申翰，從詢答過程可發現，洪申翰完全不熟勞動部業務與法規，民調更顯示多數民意不接受此項人事任命，賴政府指派對勞動業務不熟的人接任勞動部長，置台灣勞工於何地。

黃國昌也說，民調反映8成7贊成公務員納入職安法保障，希望洪申翰能夠聽進去人民心聲。

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民眾黨立委林國成指出，洪申翰過去專業是環保，與勞工議題無關，民進黨是靠勞工起家，選舉後卻對勞工不理不睬，「選前山盟海誓、選後說歹勢」，他呼籲賴政府正視整起案件，審慎處理霸凌案調查報告，還給民眾安心工作的職場環境。

民眾黨團這份民調委託精確市場研究有限公司執行，時間為11月29日至12月1日，訪問對象為全台22縣市20歲以上民眾，有效樣本為1075份（市話為755份，手機320份），抽樣誤差在95%信心水準下，在正負2.99%之間。（編輯：謝佳珍）1131205