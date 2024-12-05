黃國昌指縱放江聰淵 宜蘭地檢署：不會選擇性辦案

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（中央社記者郭建伸、沈如峰台北5日電）宜蘭市代會主席林智勇涉嫌借牌投標宜蘭市公所相關標案遭裁定羈押禁見。民眾黨立委黃國昌今天指出，民進黨政府司法雙標，宜蘭地檢署、法務部廉政署應講清楚，為何抓小放大、縱放前宜蘭市長江聰淵。

宜蘭地方檢察署回應，檢方辦案不分黨派、不分身分地位，若有犯罪事證一定會偵辦到底，不會選擇性辦案。江聰淵說，一切行事可受司法檢驗。

宜蘭市代會主席林智勇涉嫌借牌投標宜蘭市公所相關標案，涉犯貪污治罪條例，檢調昨天發動搜索偵辦後，宜蘭地方法院今天裁定林智勇共5人羈押禁見。

黃國昌今天上午舉行記者會指出，林智勇是江聰淵長期政治盟友，更是前法務部長陳定南所痛斥國民黨引入的黑道，他過去早已批評，民進黨在選舉時喊出「終結黑金，贏回正義」根本是場笑話。

黃國昌指出，江聰淵與林智勇在分別當選宜蘭市長與宜蘭市民代表會主席後，宜蘭市公所竟然連續6年用限制性招標讓林智勇所控制的空殼公司取得標案，利用納稅錢豢養政治盟友，根本是臭不可聞的貪腐結構。

黃國昌表示，2022年他揭露此案時，江聰淵還稱是選舉抹黑並揚言提告，如今是否要出來道歉，而江聰淵落選宜蘭縣長後，被酬庸至雜糧發展基金會當執行長，今年10月更高升為董事長，「這是什麼清廉勤政愛鄉土？」

黃國昌說，沒想到昨天宜蘭地檢署只偵辦到江聰淵在宜蘭市長任內的公所主任秘書，如果沒有市長的交代與同意，主任秘書敢連續6年用限制性招標幾千萬供市代會主席嗎。

黃國昌要求，宜蘭地檢署、法務部廉政署講清楚，到底如何辦案，如此抓小放大、縱放江聰淵，難道是因為江聰淵是新潮流就幫忙設好防火牆嗎，如此雙標，民眾對司法極度失望。（編輯：林興盟）1131205