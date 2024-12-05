台德民間論壇登場 促德國了解台灣、與台灣合作

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（中央社記者顏若瑾柏林5日專電）第3屆柏林台灣研討會今天在德國柏林登場，本屆主題為「與台灣合作」。台德民間論壇聯合主席包瑞翰表示，希望透過此次平台展現德國、歐洲與台灣間的團結一致，並「了解更多台灣的現實」。

台德民間論壇（German-Taiwanese Dialogue Platform）今天在柏林米特區（Mitte）歐洲之家（The European House）舉辦為期兩天的第3屆柏林台灣研討會。

本屆主題「與台灣合作」（Partnering with Taiwan）鎖定「轉型正義」、「市政治理」、「公民保護」、「文學與其影響」及「面板：在科學和研究上的合作」5個議題，每場都有台灣與德方代表對談。

包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，透過此次平台，「我們不只看令人沮喪的關係」，而是展現德國、歐洲與台灣間的團結一致，「了解更多台灣的現實」。

他指出，台灣的民主、經濟成功、有能力對抗資訊戰，以及多元文化等，都是台灣表現出來的現實與團結。「台灣不只需要團結，也展現有能力可以深化團結」；德國如果對此進一步了解更多，彼此更能以初始與中立的方式建立團結。

台灣駐德代表謝志偉致詞表示，以前人們問「台灣怎麼了？」（What's the matter with Taiwan?），現在人們問「台灣為什麼重要？」（Why is Taiwan matter?）。世界正在改變對台灣的看法，而台灣承受數十年的痛苦，才有今天的民主與經濟成功，「台灣不是中國的一省，而是中國的未來」。

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謝志偉說，面對中國威脅，「老實說，我們確實害怕」，但他展現幽默說，隨著台灣與全球經濟關係日漸緊密，如台積電（TSMC）的成功，代表台灣逐漸與中國切割（Taiwan stops missing China）。

德國外交部亞太司司長哈特曼（Frank Hartmann）表示，德國政府無法與台灣建立正式外交關係，但德國也不接受北京在政策與原則上的解釋。尤其中國與台灣之間的關係涉及抽象的概念與定義，無論如何德國不認同中國對台灣的威脅，因此「我們得小心他們的解釋，而堅持自己的解釋」。（編輯：陳妍君）1131205