巴拉圭驅逐中國外交官 外交部籲國際認清中國惡行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北6日電）台灣友邦巴拉圭外交部5日表示，巴拉圭撤銷中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉的簽證。外交部今天對於巴國政府再次展現堅守台巴邦誼的立場表示感謝，並呼籲國際社會認清中國濫用國際組織遂行其不當意圖等種種惡行，予以嚴厲譴責。

巴拉圭外交部5日表示，巴拉圭撤銷中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉的簽證，據報導這名外交官利誘巴拉圭棄台投中。巴拉圭外交部未具體說明徐偉的干涉行徑，但表示他隨中國代表團到巴拉圭參加聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）會議後違反簽證規定，限他24小時內離境。

外交部今天回應中央社記者詢問指出，外交部肯定巴拉圭政府基於捍衛國家主權及台巴邦誼，對在巴國言行不當的中國外交人員採取撤銷簽證並限期出境等處置，並對於巴國政府再次展現堅守台巴邦誼的立場表示感謝。

外交部呼籲國際社會認清中國濫用國際組織遂行其不當意圖及破壞國際規則等種種惡行，並予以嚴厲譴責。

外交部說明，台灣與巴拉圭兩國政府將在67年友好邦誼的堅實基礎上，不僅持續攜手共創兩國人民福祉，更將與民主陣線團結一致，共同守護民主、自由、人權等普世價值。（編輯：林興盟）1131206