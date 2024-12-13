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立院內政委員會下週續戰選罷法 恐再掀朝野衝突

2024/12/13 17:13（12/13 17:19 更新）
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（中央社記者郭建伸台北13日電）朝野立委日前為選罷法修正草案多次爆發推擠，立法院內政委員會下週議程出爐，16日將排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，且時間將從上午9時至議程處理完竣，外界預料下週內政委員會恐再掀衝突。

立法院內政委員會日前排審公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，其中國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發關注。朝野黨團不僅甲級動員備戰，更衍生鎖門爭議，多次為此案在委員會、院會爆發推擠衝突。

內政委員會下週輪值召委為國民黨立委徐欣瑩，她今天確定下週排審議案，其中16日將排審選罷法修正草案，並明定審查時間從上午9時至議程處理完竣。

中央選舉委員會主委李進勇日前指出，國民黨立委提案罷免同意票須超過被罷免者當選票數的立論有問題，如果通過修法，台灣會在全世界創下獨一無二的罷免制度。

內政部也表示，選舉投票率與罷免案投票率並不相同，規定罷免同意票數須超過被罷免人當選得票數的合理性，似值商榷，是否調高罷免通過門檻，建議待各界凝聚共識後再行處理為妥。（編輯：林興盟）1131213

徐欣瑩
藍委提罷免同意票須超過當選票 中選會：若通過將創世界首例立院審選罷法 劉世芳：修法共識不強通過可能性不高
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